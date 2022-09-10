İkinci el araçlar satışlarında herkes bunu merak ediyordu! Fiyatlarda 135 bin liralık ‘muamma’

İkinci el otomobilde fahiş fiyatların önüne geçilmesi için '6 ay ve 6 bin km' sınırlaması getirilmişti. Kararın fiyatlara ne kadar yansıyacağı merak edilirken ikinci el araçlar için internet sitesine koyulan ilanlar kafaları karıştırdı. Aynı marka, model ve özellikteki otomobillerin satış fiyatında ciddi farklar olduğu gözlemlendi. Satış platformlarındaki ilanlarda özellikleri aynı araçlardan biri 540 bin, diğeri 675 bin liraya satışa çıkarılması kafaları karıştırdı.

6+6 KARARI SONRASI DİKKAT ÇEKEN VERİ

Sarı sitede yayınlanan ilan verilerinden hazırlanan raporda Ağustos ayında bazı araçların fiyatlarında düşüş yaşandı. Ancak bu düşüşün model yılı 2019 ve üzeri olan yani daha genç olan araçlarda ve sadece yüzde 1,3 oranında olduğu gözlemlendi. Model yılı 2016 - 2018 aralığında olan araçlarda ise değişim olmadı.



Genç araçların fiyatlarındaki düşüş, bu araçların yayından kaldırılan ilanlar içerisindeki oranının da artmasına neden oldu. 0-6 yaş aralığındaki otomobillerin içerisindeki payı, Temmuz ayına göre yüzde 22,3’ten yüzde 24,6’ya yükseldi. Yaşı daha büyük otomobillerin payı ise yüzde 77,7’den yüzde 75,4’e düştü.

Ayrıca Ağustos ayında en çok yakıt türü dizel olan ve model yılı 2016 olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanların yüzde 31’ini 100 bin kilometre altındaki araç ilanları oluşturdu. Fiyatlara bakıldığında ise 250 bin – 500 bin TL aralığı yüzde 37,8 ile en çok ilan yayınlanan fiyat aralığı oldu.

ÖZELLİKLER AYNI FİYATLAR FARKLI

Haber Global'den Umut Erol'un haberine göre, alım-satım sitelerindeki ikinci el otomobil fiyatlarında dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Aynı fabrikada aynı yıl üretilen, modelleri, aksesuar paketleri renkleri, hatta hasarsızlık durumları bile aynı olan arabaların benzerliği fiyatlarına bakınca kayboldu. Biri 540 bin liraya, diğeri ise 135 bin lira daha pahalıya yani 675 bin liraya satılıyor.

