FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay! 5-6 dakika içerisinde 80 bin lira…

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay! 5-6 dakika içerisinde 80 bin lira…

06.09.2022 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracını satmak isteyenleri bekleyen büyük tehlike. Ciddi alıcı gibi davranan dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı. İkinci el araçların fiyatlarını yüksekten düşüğe doğru sıralayan dolandırıcılar, aracı tanıdıkları bir sanayiciye aracı götürerek 5-6 dakika içiresinde fiyatı 80 bin liraya kadar çıkan 'katalizör' parçasını söküyor. Sadece bu parça da değil, sökülmesi ve taşınması kolay olan parçalar da repkilası ile değiştiriliyor. Değişen parçaları fark etmek ise zaman alıyor.

Hırsızlık ya da dolandırıcılık olaylarının bolca yaşandığı ikinci el araç pazarında son zamanlarda bir yenisi daha eklendi. İkinci el alım-satım sitesinde gözüne kestirdikleri temiz ikinci el araçların yedek parçalarını çalan şebeke, önceden belirledikleri marka ve model araçların fiyatlarını yüksekten düşüğe doğru filtreliyor.

‘ALICIYIZ’ DİYEREK PARÇAYI SÖKÜYORLAR

Ardından dolandırıcılar, ilk 10 aracın sahibi tek tek arayarak aracı beğendiklerini, ciddi alıcı olduklarını ve buluşmak istediklerini söylüyor.

Dolandırıcılar, daha önce tanıdıkları bir sanayiciye aracı götürüp 5-6 dakika içiresinde, fiyatı 80 bin liraya kadar çıkan “katalizör” parçasını söküp, yerine daha ucuz olan yan sanayi ürünü takıyor.

iStock-1165665234

Daha sonra dolandırıcılar, araç sahibi ile ciddi alıcı olduklarının altını çizerek pazarlık yapıyor, helalleştikten sonra da ertesi gün satış için noterde buluşmak üzere araç sahibine söz veriyor. Ertesi gün satış için arayan araç sahibine çeşitli bahanelerle satıştan vazgeçtiğini belirtiyor.

EKSPERTİZE GELDİĞİNDE ORTAYA ÇIKIYOR

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan ekspertiz şirketi Genel Koordinatörü Cihan Emre, “Son günlerde haberlere de yansıyan katalitik konvertör hırsızlığı, araç alım satım süreçlerinde araç sahiplerinin dikkatli olması gerektiğini tekrar ortaya koydu. Aracın katalitik konvertörünün çalındığı ise bazı durumlarda maalesef araç sahibi ekspertize geldiğinde ortaya çıkıyor” dedi.

iStock-1308168963

FİYATI 80 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

“Merdiven altı tamirhanelerde aracı kontrol ettirme bahanesiyle ustaya bırakılan araçtan çalınan bu parçanın normal otomobillerde değeri 5-10 bin TL iken, lüks araçlarda 50-80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor” ifadelerini kullanan Emre, “Bu parçanın sökülmesi ise kesme ve kaynak işlemi ise 5-6 dakika gibi çok kısa sürede gerçekleştiği için araç sahibi bunu fark etmiyor. Aracı satışa koyduktan sonra, sürücüler mutlaka kurumsal bir ekspertiz firmasında araçlarını gösterebilecekleri konusunda ısrarcı olsunlar, tamirhane tarzı yerlere araçlarını emanet edemeyeceklerini dile getirmeleri bu tarz üzücü durumlarla karşı karşıya kalmamaları açısından isabet olacaktır” diye konuştu.

60 BİN LİRALIK JANT YERİNE REPLİKASI KOYUYORLAR, FARK ETMEK ZAMAN ALIYOR

Bir başka ekspertiz şirketinin Başkanı Fatih Yanık ise, “Hırsızlık ya da dolandırıcılık olaylarının bolca yaşandığı ikinci el araç pazarında son zamanlarda karşılaştığımız katalizör hırsızlığı aslında yıllardır var olan bir problem, dikkat çekmek istediğimiz nokta şu ki, sadece bu parça değil, araçların akü, beyin, hatta jantları dahi dolandırıcılar tarafından merdiven altı bölgelerde çalınabiliyor ve sökülmesi, taşınması kolay olan bu parçaların değiştiğini fark etmek maalesef zaman alıyor” değerlendirmesinde bulundu.

iStock-498888104

“Örneğin lüks araçların bazılarında 4 orijinal jantın bedeli 50-60 bin TL'yi bulabilirken dolandırıcılar bu jantların yerine replika jant koyabiliyor, start-stop özellikli yeni akünün yerine bitmiş bir akü koyabiliyor, hatta lastikleri bile değiştirilebiliyor” bilgisini paylaşan Yanık, “TSE ve hizmet yeterlilik belgesi olan oto ekspertiz noktaları ya da kurumsal servisler dışında araç sahiplerinin mümkün mertebe araçlarını alıcıların kontrolü maksadıyla teslim etmemelerini tavsiye ediyoruz. Kurumsal şirketlerde bu durum yaşanmayacağı gibi aracın başına gelebilecek muhtemel hasarlarda da çözüm üreteceklerdir” dedi.

İşte Eylül ayı itibarıyla Türkiye’de satılan en ucuz kampanyalı sıfır otomobiller listesi…

RENAULT (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

RENAULT (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
Clio Joy 1.0 SCe 65 bg - 391.900 - 435.000 - 403.000
Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 466.000 - 485.900 - 485.900
Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 Bg - 525.900 - 539.000 - 539.000
Megane Sedan Joy Comfort 1.3 TCe 140 Bg - 535.900 - 549.000 - 549.000

CITROEN (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

CITROEN (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 461.000 - 461.000 - 461.000
C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 512.000 - 525.000 - 540.000
C4 Feel 1.2 PureTech 100 hp 6 İleri Manuel - 582.000 - 598.000 - 613.000
C4 Feel Bold 1.2 PureTech 130 hp EAT8 - 660.000 - 677.000 - 692.000

HYUNDAI (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)

HYUNDAI (TEMMUZ – AĞUSTOS – EYLÜL FİYATLARI)
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 322.000 - 331.500 - 331.500
i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 362.000 - 373.000 - 373.000
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Milyonların gözü toplantıda alınan kararlarda! Erdoğan’dan açıklamalar

Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Ortalık karıştı! Erden Timur'dan maç sonu canlı yayın "TFF'ye gideceğiz..."

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Benzine ve motorine zam! LPG'ye indirim geldi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayında zorunlu olacak!

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Ekim ayında zorunlu olacak!

Memur ve emekliler dikkat!

Memur ve emekliler dikkat!

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Promosyonda ‘yok artık’ dedirten rakam! Emeklilerden sonra şimdi de memurlar: 100 bin liraya çıkabilir…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Hareket edemiyor hatta oturamıyordu! 100 kiloluk tümör çıktı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Metroda birden direk dansı yapmaya başladı! Görenler şaştı kaldı

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.