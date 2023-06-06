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İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Artacağı kadar arttı, tam zamanı' diyerek duyurdular: 28 Mayıs'ın ardından sona erdi..

06.06.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim öncesinde yavaşlayan ikinci el otomobil satışları Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla tekrardan hızlanırken, sektör temsilcileri yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi. ‘İkinci el araba fiyatları ne kadar zamlanacak?’ sorusuna ise, “Artacağı kadar arttı, şişeceği kadar şişti. Bundan sonra fiyatların daha fazla artacağını düşünmüyorum” dediler.

Vatandaşlar 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 28 Mayıs’ta ise Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Bu süreçte çoğu esnafın işlerinde durgunluk yaşanırken, otomobil satışlarında da azalma oldu. Seçimin sonuçlanmasıyla ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte işleri tekrar açılan oto galericiler, yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Öte yandan son dönemlerde sıfır araç bulmakta zorluk yaşandığı belirtilirken, ikinci el piyasadaki fiyatların sürekli değiştiği aktarıldı. Alış ve satışlarda ise yoğunluk olduğunu ifade eden galericiler, araç almayı düşünen vatandaşların bayrama kadar alışverişini yapmasını tavsiye etti.

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İKİ SEÇİM ARASINDAKİ DURGUNLUK SONA ERDİ

Eskişehir’de oto galericilik yapan Murat Doğru, seçim döneminde yavaşlayan işlerin sonuçların belli olmasıyla birlikte tekrardan hızlandığını söyledi. Kurban Bayramı’nın da yaklaşmasıyla yoğunluğun başladığını ifade eden Doğru, “Seçimleri atlattık, seçimden önce piyasanın önü açıktı. Satışlar bir hayli hızlıydı. Ancak seçim arası biraz durgunluk oldu, ikinci el piyasası yavaşladı. Seçimler geçtiği için ikinci el piyasasında tekrardan bir yükseliş olmasını bekliyoruz. Önümüz bayram, yavaş yavaş hareketlilik başladı. Bunun daha da yükselmesini bekliyoruz. Bayram öncesi için şu anlık çok yoğun olduğunu söyleyemem ama yavaş yavaş başlıyor. Ancak piyasanın seçim arasındaki durumundan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Birinci ve ikinci tur arasında yaşanan durgunluk esnasında insanlar ne yapacağını bilemedi. Artık işler tekrardan yükseliş evresine geçiş yaptı. Yani telefonlarımız çalmaya, müşterilerimiz gelip araçlara bakmaya başladı. Burada pazar günleri kurulan pazarımızda da biraz daha yoğunluk artmaya başladı. Şu anda sıfır araç bulmak ise çok sıkıntı. Böyle bir sıkıntı yaşandığı için ikinci eldeki fiyatlara yansıyor. Euro ve Dolar çıktığı gibi ikinci el piyasasındaki araçların fiyatı da durmuyor maalesef” dedi.

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ARAÇ ALIM-SATIMINDA YOĞUNLUK BAŞLADI

Eskişehir’de otomobil alım satımıyla uğraşan Ali Çaygeçen, son dönemlerde otomobil fiyatlarının döviz kurları sebebiyle fazla değişken olduğunu belirtti. Otomobillerin değerini bulduğunu dile getiren ve artık daha fazla artış yaşanmayacağını düşünen Çaygeçen, “Şu an döviz kurlarından dolayı araç fiyatlarında bir artış var, bunun da önüne geçemiyorlar. Şu anda talep var, müşteri yoğun. Zaten görüldüğü üzere dükkânın önünde de araba yok, 3-4 tane aracımız kaldı. Seçimden sonra işler hızlandı. Alış ve satışlarda yoğunluk var ve bayram yakınlaştığı için biraz ondan dolayı da artış var. Yani piyasa hızlı. Fiyatlarla ilgili şahsi düşüncem, artacağı kadar arttı, şişeceği kadar şişti. Bundan sonra fiyatların daha fazla artacağını düşünmüyorum. Arabalar gerçek değerini buldu. Rakamların daha yukarılara çıkacağını sanmıyorum. Şu an yatırım zamanı, araç almak isteyenler bence bayrama kadar almalılar” şeklinde konuştu.

HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL LİSTE FİYATLARI (Nisan-Mayıs-Haziran ayları karşılaştırmalı)

CITROEN

CITROEN
  • C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 455.000 - 535.900 - 607.100
  • C3 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold - 563.000 - 655.800 - 700.200
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 695.000 - 751.100 - 810.300
  • Yeni C3 AIRCROSS SUV Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 - 731.000 - 783.900 - 845.300

DACIA

DACIA
  • Sandero Essential Tce 90 bg CVT  - 513.000 - 634.900 - 671.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg     474.900 - 618.000 - 655.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg             - 651.000 - 688.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg - 474.900 - 618.000 - 655.000
  • Sandero Stepway Essential Stepway Eco-G 100 bg             - 651.000 - 688.000

FIAT

FIAT
  • Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 376.900 - 470.900 - 524.900
  • Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 434.900 - 536.900 - 563.900
  • Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 468.900 - 609.900 - 638.900
  • Egea Street 1.4 Fire 95 HP  Benzin Manuel - 425.900 - 535.900 - 560.900
  • Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 438.900 - 549.900 - 607.900
  • Panda City 1.0 70 HP Hybrid         - 528.900 - 543.900
  • Panda Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid             - 564.900 - 613.900
  • 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP - 615.900 - 708.900 - 730.900

FORD

FORD
  • Fiesta Style 1.1Lt EcoBoost 75 PS Benzin 5 İleri Manuel - 618.500 - 694.100 - 728.700
  • Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel - 862.000 - 932.100 - 987.800
  • Focus Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 115PS 8 İleri Otomatik - 991.600 - 1.072.300 - 1.136.400
  • Focus Titanium 5 Kapı 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik - 1.087.900 - 1.141.400 - 1.209.700

HYUNDAI

HYUNDAI
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 430.500 - 545.000 - 609.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 464.500 - 625.000 - 659.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 471.819 - 635.000 - 670.000
  • i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus - 529.500 - 670.000 - 707.000
  • Elentra 1.6MPI 6 İleri Style - 612.919 - 790.000 - 825.000
  • Elentra 1.6MPI CVT Style Comfort - 696.000 - 900.000 - 940.000
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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba

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