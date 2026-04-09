İkinci el otomobil piyasası kilitlendi! "Telefonlar bile çalmıyor"

ABD-İsrail-İran savaşının etkileri ikinci el otomobil piyasasını da vurdu. Akaryakıt zamları ve artan ekonomik belirsizliklerin etkisiyle satışlar azaldı. Galericiler, her yaş grubunda araç bulunmasına rağmen talebin neredeyse tamamen durduğunu belirtiyor.

Cansu Çamcı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar ve küresel ölçekte devam eden ABD-İsrail-İran savaşının etkileri, ikinci el otomobil piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yıla hareketli başlayan sektör, artan maliyetler ve belirsizlik ortamıyla birlikte adeta durma noktasına geldi.

Galericiler, hem yakıt giderlerindeki yükselişin hem de ekonomik kaygıların tüketicinin araç alım kararını ertelediğini ve piyasada ciddi bir durgunluk yaşandığını ifade etti.

"AKARYAKIT ZAMLARINDAN KAYNAKLI PİYASA BIÇAK SIRTI GİBİ KESİLMİŞ DURUMA GELDİ"

İkinci el otomobil piyasası olarak 2026 yılına iyi başladıklarını belirten galerici Hakan Eryüksel, "Daha sonrasında ise savaştan kaynaklı altının yükselişi olumsuz etkiledi. Şimdi ise son bir aydır akaryakıt zamlarından kaynaklı piyasa bıçak sırtı gibi kesilmiş duruma geldi.

Şu an bekleme sürecindeyiz, araçlarımız duruyor. Bir dönem 10 yaş ve üzeri araçlara talep arttı. Sıfır araçlar için kampanyalar düzenlenince müşterilerin büyük bir bölümü o tarafa yöneldi. Bu fırsatlara ulaşamayanlar ise mecburen 10 yaş ve üzeri araçlara yönelmek zorunda kaldı. Şu an elimizde her yaştan araç var ama bir talep yok.

"ŞU SIRALAR TELEFON BİLE ÇALMIYOR DİYEBİLİRİZ"

Yakıttan tasarruf edeyim diye LPG'li araç da soran yok. Elektrikli araçlara için bir talep olacağı kanaatindeyim, bunu zaman gösterecek. Şu sıralar telefon bile çalmıyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"HALİ HAZIRDA ALDIĞIMIZ ARAÇLAR ELİMİZDE KALMIŞ DURUMDA"

Yıla başlarken ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 10-15 artış yaşandığını ifade eden Eryüksel, "Bu artışların şu an için hiçbir önemi yok. Halihazırda aldığımız araçlar elimizde kalmış durumda. Önümüz bayram, bu dönemler hızlı satışın olacağı dönemler.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

