FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. İthal araçta tercihler Volkswagen'den yana oldu!

İthal araçta tercihler Volkswagen'den yana oldu!

25.09.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İthal araçta tercihler, Volkswagen'den yana oldu. Otomotiv sektörüne ait birçok alım, satım verisi paylaşıldı. Türkiye otomotiv pazarında ithal araçların satışlardan aldığı pay %56,68 olduğu açıklandı.

Kullanıcıların daha çok, Volkswagen'den yana olduğu belirtildi. Türkiye otomotiv pazarında yerli üretim araçların payı ise %43,31 oldu. İşte ayrıntılar...

VOLKSWAGEN TERCİH EDİLDİ!

Türkiye otomotiv pazarında ithal araçların satışlarından aldığı payın yüzde 56,68, yerli üretim araçlarının payının ise yüzde 43,31 olduğu açıklandı.
Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları ise yüzde 9,4 düşerek 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,2 düşerek 103 bin 903 adet oldu.
Toplam 458.446 adetlik pazarda Renault, Ford, Fiat, Toyota, Hyundai, Karsan ve Isuzu markalarının yerli üretim araç satışının 198 bin 561, ithal araç satışının ise 259 bin 885 olduğu açıklandı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Volkswagen otomotiv
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

Yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı! Bağcılar'daki vahşi cinayetin her detayı kan dondurdu: Annesinin kafasını kesip balkondan attı... Korkunç anlar kamerada

'Dur' ihtarına uymadılar! Hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştılar... Başakşehir'de hareketli anlar

'Dur' ihtarına uymadılar! Hareket halindeki minibüsten atlayıp kaçmaya çalıştılar... Başakşehir'de hareketli anlar

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İşveren ve çalışanları ilgilendiriyor! Elektrik, doğal gaz, ısınma yardımı ve yemek kartı kararı

Önemli bir dışa bağımlılık daha sona erdi! Türkiye'de ilk... Nüfuz edici bombaların teslimatı başladı

Önemli bir dışa bağımlılık daha sona erdi! Türkiye'de ilk... Nüfuz edici bombaların teslimatı başladı

Sosyal medya çalkalanıyor: Amedspor-Bursaspor maçında olay üstüne olay! Terör örgütüne ait paçavralar...

Sosyal medya çalkalanıyor: Amedspor-Bursaspor maçında olay üstüne olay! Terör örgütüne ait paçavralar...

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

EYT ve taşerondan sonra yeni müjde geliyor! Bakan duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Skandal olay! Tefeci borcunu ödemek için 17 yaşındaki kızını..

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

İlişki sorusu şaşkına çevirdi! "Eşim bana ilişki sırasında..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.