İthal araçta tercihler Volkswagen'den yana oldu!

Kullanıcıların daha çok, Volkswagen'den yana olduğu belirtildi. Türkiye otomotiv pazarında yerli üretim araçların payı ise %43,31 oldu. İşte ayrıntılar...

VOLKSWAGEN TERCİH EDİLDİ!

Türkiye otomotiv pazarında ithal araçların satışlarından aldığı payın yüzde 56,68, yerli üretim araçlarının payının ise yüzde 43,31 olduğu açıklandı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise yüzde 9,4 düşerek 354 bin 543 adet ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,2 düşerek 103 bin 903 adet oldu.