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  4. KAREKODLU PLAKA DÖNEMİ! Yürürlüğe girdi, 1 Ocak'ta resmen başladı, Şoförler Odası veriyor... Araçlarda eski plakaları değiştirmek zorunlu mu? Cezası var mı?

KAREKODLU PLAKA DÖNEMİ! Yürürlüğe girdi, 1 Ocak'ta resmen başladı, Şoförler Odası veriyor... Araçlarda eski plakaları değiştirmek zorunlu mu? Cezası var mı?

09.01.2024 12:14 | Son Güncelleme:
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Karekodlu plaka dönemi resmen başladı. 1 Ocak 2024'te yürürlüğe giren yeni plaka düzenlemesiyle artık yeni tescil edilen ya da bastırılan plakalar karekodlu olacak. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar sonrası herkes, "Karedkodlu plaka zorunlu mu? Plakasını karekodlu yapmayanın cezası var mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2024 ile hayatımıza giren karekodlu plakalarla ilgili tüm detaylar...

Plakalarda yeni düzenlemeye gidildi. Araç plakalarında artık il kodu ile harf grubunun yanında karekod da yer alacak. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girerek resmen başladı. Bundan böyle trafikte karakodlu plakalar yer alacak. Alınan yeni karar sonrası herkes "Karekodlu plakalar zorunlu mu? Araçlarda eski plakaları değiştirmek zorunlu mu? Cezası var mı?" sorularına yanıt arıyor.

Keşfet

KAREKODLU PLAKALAR HANGİ ARAÇLARDA OLACAK?

KAREKODLU PLAKALAR HANGİ ARAÇLARDA OLACAK?

2024 yılıyla birlikte artık yeni tescil ettirilen araçlarda karekodlu plaka zorunlu oldu. Bunun yanında araç alım satımında, kayıp plaka, muayeneden kalan plaka gibi durumlarda da artık karekodlu plaka veriliyor.

KAREKOD PLAKANIN NERESİNDE OLACAK? NELER YER ALACAK?

KAREKOD PLAKANIN NERESİNDE OLACAK? NELER YER ALACAK?

NTV de yer alan habere göre; 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası il kodu ile harf grubu arasına yatay şekilde işlenecek. Bu karekod sayesinde seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi birçok güncel bilgiye daha hızlı erişilebilecek.

KAREKODLU PLAKALAR ZORUNLU MU? MEVCUT PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?

KAREKODLU PLAKALAR ZORUNLU MU? MEVCUT PLAKALAR DEĞİŞECEK Mİ?

Araç sahiplerinin kullanımda olan olan pkalarını değiştirmesi zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme sadece yeni plakalar için geçerli olacak.

KAREKODLU PLAKA NEREDEN ALINIR?

KAREKODLU PLAKA NEREDEN ALINIR?

Karekodlu plakakaları noterden basım belgesi olan yerler ile Şoförler Odaları yapabiliyor.

2024 PLAKA CEZALARI NE KADAR?

2024 PLAKA CEZALARI NE KADAR?

Öte yandan 2024 yılı itibariyle "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL.

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Anahtar Kelimeler:
plaka karekod
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