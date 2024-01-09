KAREKODLU PLAKA DÖNEMİ! Yürürlüğe girdi, 1 Ocak'ta resmen başladı, Şoförler Odası veriyor... Araçlarda eski plakaları değiştirmek zorunlu mu? Cezası var mı?

KAREKOD PLAKANIN NERESİNDE OLACAK? NELER YER ALACAK?

NTV de yer alan habere göre; 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası il kodu ile harf grubu arasına yatay şekilde işlenecek. Bu karekod sayesinde seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi birçok güncel bilgiye daha hızlı erişilebilecek.