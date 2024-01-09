KAREKODLU PLAKA DÖNEMİ! Yürürlüğe girdi, 1 Ocak'ta resmen başladı, Şoförler Odası veriyor... Araçlarda eski plakaları değiştirmek zorunlu mu? Cezası var mı?

Plakalarda yeni düzenlemeye gidildi. Araç plakalarında artık il kodu ile harf grubunun yanında karekod da yer alacak. Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girerek resmen başladı. Bundan böyle trafikte karakodlu plakalar yer alacak. Alınan yeni karar sonrası herkes "Karekodlu plakalar zorunlu mu? Araçlarda eski plakaları değiştirmek zorunlu mu? Cezası var mı?" sorularına yanıt arıyor.
2024 yılıyla birlikte artık yeni tescil ettirilen araçlarda karekodlu plaka zorunlu oldu. Bunun yanında araç alım satımında, kayıp plaka, muayeneden kalan plaka gibi durumlarda da artık karekodlu plaka veriliyor.
NTV de yer alan habere göre; 15x15 mm ebadında kare kod ve 12 haneli seri numarası il kodu ile harf grubu arasına yatay şekilde işlenecek. Bu karekod sayesinde seri numarası, aracın nerede ve ne zaman üretildiği gibi birçok güncel bilgiye daha hızlı erişilebilecek.
Araç sahiplerinin kullanımda olan olan pkalarını değiştirmesi zorunluluğu bulunmuyor. Düzenleme sadece yeni plakalar için geçerli olacak.
Karekodlu plakakaları noterden basım belgesi olan yerler ile Şoförler Odaları yapabiliyor.
Öte yandan 2024 yılı itibariyle "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL.