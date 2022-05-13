Konuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdular

Taşıt kredisi paketinde beklenen kampanya açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı. Düşük faizli kredi ile ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlayacak yeni destek paketinin ardından otomobil firmaları da sıfır otomobil kampanyalarını duyurmaya başladılar. İşte otomobil firmalarının bahar kampanyası adı altında sıfır araç alacaklara sundukları fırsatlar.

İşte otomobil firmalarının sıfır araç kampanyaları

Nissan Türkiye, Nisan ayında başlattığı düşük faizli uzun vadeli kredi fırsatları ve avantajlı fiyatlar sunan kampanyasını mayıs ayında da devam ettiriyor. Bu kapsamda kullanıcılar 24 aya varan yüzde 1’in altında faizli kredi imkanlarından faydalanabiliyor.

Kampanyanın en dikkat çeken noktalarından birisi de ödeme ertelemesi tarafında. Açıklanan detaylara baktığımızda tüm kredilerde ödemeyi 6 ay öteleme seçeneğinin bulunduğunu görüyoruz.

Markanın en yeni üyesi olan 2022 Model Qashqai’lerde 200.000 TL için 24 ay vadede %0,49 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Ertelemeli ödeme seçeneleri Qashqai, Juke ve Micra modellerinde tercih edilebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mayıs ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve "üstün" sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.