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Konuttan sonra sıra otomobilde! Kampanyaları tek tek duyurdular

13.05.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük faizli konut kredisi desteğin açıklanmasının ardından sektörün hareketlenmesi beklenirken, otomobil firmaları harekete geçerek taşıt kredisi paketinde beklenen kampanya açıklamalarını duyurmaya başladılar.

Taşıt kredisi paketinde beklenen kampanya açıklamaları da peş peşe gelmeye başladı. Düşük faizli kredi ile ev almak isteyen vatandaşlar için kolaylık sağlayacak yeni destek paketinin ardından otomobil firmaları da sıfır otomobil kampanyalarını duyurmaya başladılar. İşte otomobil firmalarının bahar kampanyası adı altında sıfır araç alacaklara sundukları fırsatlar.

İşte otomobil firmalarının sıfır araç kampanyaları

Nissan Türkiye, Nisan ayında başlattığı düşük faizli uzun vadeli kredi fırsatları ve avantajlı fiyatlar sunan kampanyasını mayıs ayında da devam ettiriyor. Bu kapsamda kullanıcılar 24 aya varan yüzde 1’in altında faizli kredi imkanlarından faydalanabiliyor.
Kampanyanın en dikkat çeken noktalarından birisi de ödeme ertelemesi tarafında. Açıklanan detaylara baktığımızda tüm kredilerde ödemeyi 6 ay öteleme seçeneğinin bulunduğunu görüyoruz.
Markanın en yeni üyesi olan 2022 Model Qashqai’lerde 200.000 TL için 24 ay vadede %0,49 faiz oranlı kredi imkanı sunuluyor. Ertelemeli ödeme seçeneleri Qashqai, Juke ve Micra modellerinde tercih edilebilecek.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, mayıs ayında özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve "üstün" sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.
Mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208 ve 508 modellerinde birbirinden cazip sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 80 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 120 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredilerden, SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler ise 115 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli veya 150 bin TL için 18 ay yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyor.
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