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Liste açıklandı! İşte en ucuz sıfır arabalar

07.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandeminin yavaşlaması ve yazın gelmesiyle birlikte araç sahibi olmak isteyenler de arttı. Sıfır araç fiyatları el yakarken, uygun fiyata otomobil bulmak isteyenlere harika bir liste hazırladık. Volkswagen’den, Renault’a; Ford’dan, Opel’e kadar pek çok sıfır otomobili listede bulabilirsiniz.

Araç sahibi olmak isteyenler ya da aracını yenilemek isteyenler sıfır araçlarda indirimler bekliyor. Bazı firmalar artan fiyatlar nedeniyle üretimi durdururken bazıları da yavaşlatma kararı aldı. Uyguna sıfır araç almak isteyen vatandaşlar için Volkswagen, Renault, Fiat, Dacia, Ford, Opel gibi birbirinden çok sevilen araçların uygun fiyatlarını sizler için derledik.

EN UCUZ SIFIR ARABA LİSTESİ

Dolar kurunun artması ve vergilerle birlikte cep yakan araba fiyatları vatandaşı kara kara düşündürüyor. Neredeyse yeni bir araç sahibi olmak pek çok vatandaş için bir hayal. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte pek çok kişi yeni bir araç sahibi olmak isterken, pek çok kişi de aracını yenilemek istiyor. Koronavirüs nedeniyle etkilenen sektörler arasında yer alan otomobil firmaları ise yeni kararlar aldı. Bu kararlar arasında artan fiyatlar nedeniyle yeni üretimi durdurma veya yavaşlatma da yer alıyor. Biz sizler için uygun fiyata sıfır araçların listesini derledik. Sıfır araç sahibi olmak isteyenler, birbirinden güzel markaların araçlarını aşağıdaki listeden bulabilir.

İşte en ucuz sıfır araba listesi...

Opel Corsa

Opel Corsa
189 bin 900 TL

Peugeot 208

Peugeot 208
199 bin TL

Renault Clio

Renault Clio
169 bin 900 TL

Toyota Corolla

Toyota Corolla
220 bin 200 TL

Citroen C3

Citroen C3
181 bin 800 TL
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