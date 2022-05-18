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Liste belli oldu! İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller

18.05.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil almayı düşünenler için yeni liste belli oldu. Uzun bir süredir çip krizi ile uğraşan otomotiv sektörü artan döviz kuruyla birlikte fiyatlar yükselişe geçmişti. Otomobil fiyatlarındaki yükseliş vatandaşı ikinci el otomobillere yönlendirmişti. Bununla beraber ikinci el otomobilde satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 4 arttı. İşte Türkiye'de ikinci el otomobilde en çok tercih edilen otomobil markaları...

Otomobil sektöründe yaz sezonuna girilmesiyle birlikte hareketlenme oldu. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Bu gelişmeler çerçevesinde otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar ikinci el otomobile yöneldi. Bununla beraber ikinci el otomobilde satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 4 arttı. Türkiye ikinci el on-line araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar belli oldu.

İkinci el otomobilde en çok satılan 20 otomobil

RENAULT

RENAULT
Megane

FIAT

FIAT
Egea

FORD

FORD
Focus

TOYOTA

TOYOTA
Corolla

RENAULT

RENAULT
Clio
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