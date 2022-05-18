Liste belli oldu! İşte en çok tercih edilen ikinci el otomobiller

Otomobil sektöründe yaz sezonuna girilmesiyle birlikte hareketlenme oldu. Küresel çapta çip krizi, otomobil firmalarının üretimi durdurması ve döviz kurundaki hareketlilik otomobil sektöründe satışları etkiledi. Bu gelişmeler çerçevesinde otomobil fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar ikinci el otomobile yöneldi. Bununla beraber ikinci el otomobilde satışlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 29, fiyatlar da ortalamada yüzde 4 arttı. Türkiye ikinci el on-line araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar belli oldu.