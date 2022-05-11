Liste güncellendi! 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kaldı

Tüm dünyayı etkileyen çip krizive Rusya-Ukranya savaşından en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, maliyetlerin her geçen gün artması fiyatların her geçen gün yükselmesine sebep oldu. Sıfır araç almak isteyenler, bütçelerine uygun aracı seçmek için fiyat listelerini sorguluyor. Yeni zamlarla birlike 300 bin TL altına araba kalmadı. Markaların yaptığı duyuruların ardından Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi markaların araç fiyatları haberimizde...