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Liste güncellendi! 300 bin TL'nin altında sadece 1 model kaldı

11.05.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayı sıfır otomobil fiyat listesi yeniden güncellendi. Markaların duyurduğu listeler sıfır araç almak isteyen kişilerin merak ettiği konulardan oluyor. Yapılan son zamların ardından 300 bin TL altına sadece 1 model kaldı. İşte marka marka güncel fiyatlar...

Tüm dünyayı etkileyen çip krizive Rusya-Ukranya savaşından en çok etkilenen otomotiv sektörü oldu. Bu süreçte sıfır araçlarla birlikte ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üstünde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. Öte yandan arz sıkıntısı, maliyetlerin her geçen gün artması fiyatların her geçen gün yükselmesine sebep oldu. Sıfır araç almak isteyenler, bütçelerine uygun aracı seçmek için fiyat listelerini sorguluyor. Yeni zamlarla birlike 300 bin TL altına araba kalmadı. Markaların yaptığı duyuruların ardından Fiat, Renault, Citroen, Dacia, Honda gibi markaların araç fiyatları haberimizde...

MAYIS AYI EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression Liste fiyatı 393.500 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı 443.500 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Life - 450,800 TL Yeni Polo 1.0 TSI 95 PS DSG Style - 561,400 TL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Yeni T-Cross 1.0 TSI 110 PS Manuel Life Fiyatı: 475.100 TL T-Cross 1.0 TSI 110 PS DSG Life - 573,400 TL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Yeni Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life Fiyatı: 545,800 TL

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN
Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression - Fiyat 545.800 TL

SEAT

SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style Liste fiyatı: 332.000 TL 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Liste fiyatı 459.000 TL 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR Liste fiyatı 549.000 TL
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