Motorin için tabela bir kez daha değişti: Mazotta peş peşe indirimler! İşte 8 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarının hazirandan bu yana en düşük seviyeleri bulması akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Dünkü motorin indirimi sonrası mazota bir indirim de bugün geldi. Benzin litre fiyatı ise sabit kaldı. Peki uzun süre sonra peş peşe güncellenen akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...

