Motorin için tabela bir kez daha değişti: Mazotta peş peşe indirimler! İşte 8 Aralık güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarının hazirandan bu yana en düşük seviyeleri bulması akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Dünkü motorin indirimi sonrası mazota bir indirim de bugün geldi. Benzin litre fiyatı ise sabit kaldı. Peki uzun süre sonra peş peşe güncellenen akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot litre fiyatı kaç TL? İşte detaylar...
Motorinin litre fiyatına dün 1 lira 30 kuruşluk indirim gelmişti. İkinci indirim haberi de bugün geldi.
Motorin litre fiyatı 88 kuruş düştü. Gece yarısı gelen indirimlie birlikte akaryakıt tabelası bugün de güncellendi.
Son indirimle birlikte ortalama motorin litre fiyatları şöyle oldu:
Benzin fiyatları ise sabit kaldı, herhangi bir indirim yapılmadı. Benzin fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,21 TL, İzmir’de 35,31 TL dolaylarında seyrediyor.