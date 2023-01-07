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  4. MTV için 31 Ocak uyarısı: Araba sahipleri için süre başladı! En yüksek tutar 101 bin 152 lira oldu…

MTV için 31 Ocak uyarısı: Araba sahipleri için süre başladı! En yüksek tutar 101 bin 152 lira oldu…

07.01.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) 2023 yılı için yüzde 61,5 oranında zamlanmıştı. “Kim, ne kadar MTV ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır?” soruları gündemdeki sıcaklığını korurken detaylar netleşti.1 Ocak itibariyle başlayan MTV ilk taksit ödeme dönemi 31 Ocak’ta sona erecek. Öte yandan Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 13'üncü, 7326 sayılı yapılandırmada da 9'uncu taksitler de ay sonuna kadar ödenecek.

2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

MTV’YE YÜZDE 61,5’LİK ZAM

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı. Buna göre, 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEMELERİ VE KDV BEYANNAME VERME SÜRELERİ

Öte yandan damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinin son günü de 26 Ocak olarak belirlendi. Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 13'üncü, 7326 sayılı yapılandırmada da 9'uncu taksitler ay sonuna kadar ödenecek.

KİM NE KADAR MTV ÖDEYECEK? İŞTE O LİSTE...

01.01.2018 SONRASI TESCİL

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor
Matrahı 70 bin 600 liraya kadar
1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc Matrahı 123.700 lira ve üstü
1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc Matrahı 177.000’i aşmayanlar
1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000’i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc Matrahı 177 bin lira
1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 177 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc Matrahı 221.000 lira
1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı 
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

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Anahtar Kelimeler:
MTV

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