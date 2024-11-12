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  4. MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat! Bunu yapmazsanız bu iki şeyden mahrum kalacaksınız

MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat! Bunu yapmazsanız bu iki şeyden mahrum kalacaksınız

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
12.11.2024 15:00
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Ekim ayı enflasyonunun belli olmasıyla MTV oranları da belli oldu. 2025 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50 artırma ve yüzde 50 azaltma yetkisi de bulunuyorken şu an için bir indirim beklentisi bulunmuyor. Ekonomist Muhammet Bayram konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Her sene ekim ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber yeniden değerleme oranları da belli oldu. Harçlardan pasaport ücretlerine kadar zam geliyorken en çok merak edilen ise Motorlu Taşıtlar Vergisi oluyor. Geçen sene yüzde 58 olan bu oran bu sene de yüzde 43.0 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50 artırma ve azaltma yetkisi bulunuyorken konu ile ilgili bir açıklama yok.

Arabasına göre ödenecek MTV oranları belli oldu! Arabasına göre ödenecek MTV oranları belli oldu!
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TV100'e açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram, Erdoğan'ın MTV kapsamında artırma ve azaltma yetkisini kullanmadığını belirtirken, "Ama bazı bazı başka vergiler için bu indirme ve artırma yetkisini sayın Cumhurbaşkanı tarafından kullanılabilir"

En yüksek MTV tutarının 230 bin lira olduğunu belirten Bayram, Cumhurbaşkanı'nın bunu yarıya indirerek 115 bin lira yapabileceğini isterse 115 bin lira daha ekleyerek 345 bin liraya çıkartabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı'nın kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanacağı ifade eden Bayram, "Motorlu Taşıtlar Vergisi ocak ayında tahakkuk eder. İki taksitle ödenir Yani bir taksitini ocakta ödersiniz diğer taksidini temmuzda ödersiniz" sözlerini kullandı.

MTV ÖDEMEZSENİZ BU İKİ ŞEYİ YAPAMAZSINIZ

MTV ÖDEMEZSENİZ BU İKİ ŞEYİ YAPAMAZSINIZ

MTV'nin ödenmediği takdirde nelerin yapılamayacağını anlatan Bayram, şunları sıraladı:

- Araç muayeneye götürelemez

- Aracınızı satmak istediğinizde satışını yapamazsınız

MTV'DE DÜZEN DEĞİŞTİ

MTV'DE DÜZEN DEĞİŞTİ

Bayram MTV'de adaletsizliğin olduğuna vurgu yaparak şu sözleri kullandı:

Anahtar Kelimeler:
MTV vergi
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