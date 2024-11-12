MTV oranları belli oldu! 'Ödemem' diyenler dikkat! Bunu yapmazsanız bu iki şeyden mahrum kalacaksınız

Her sene ekim ayı enflasyonunun açıklanması ile beraber yeniden değerleme oranları da belli oldu. Harçlardan pasaport ücretlerine kadar zam geliyorken en çok merak edilen ise Motorlu Taşıtlar Vergisi oluyor. Geçen sene yüzde 58 olan bu oran bu sene de yüzde 43.0 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50 artırma ve azaltma yetkisi bulunuyorken konu ile ilgili bir açıklama yok.