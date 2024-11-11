Arabasına göre ödenecek MTV oranları belli oldu! Fiat Egea'dan Togg'a kadar hepsi hesaplandı!

2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ücretleri belli oldu. Yeniden değerleme oranına göre 1 Ocak 2025'ten itibaren MTV başta olmak üzere vergi, harç ve cezalarda yüzde 43,93 oranında artış yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim ya da fiyat artırma yetkisi de bulunuyor. Ancak konu ile ilgili herhangi bir açıklama yok.

NE KADAR MTV ÖDENECEK?

A Haber'in haberine göre, Aralık ayında Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Buna göre, 1-3 yaşında otomobile sahip olanlar; aracın motor silindir hacmine göre 4 bin 834 lira ile 230 bin lira arasında değişen tutarlarda MTV ödeyecek. En yaygın ödenecek MTV ise 10 bin 112 lira ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında olan otomobillere ait olacak.

FERRARİ'Sİ OLANLAR DİKKAT! MTV TUTARINIZ 230 BİN TL'Yİ BULACAK

MTV oranları araç değeri ve motor silindir hacmine göre farklılık gösteriyor. Taşıt değerlerinin en üst limitte olduğu tabloya göre,

2025 yılında motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 4 bin 33 TL'den 5 bin 803 TL'ye çıkacak.

Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otomobillerden alınacak MTV tutarı 7 bin 26 TL'den 10 bin 112 TL'ye yükselirken,1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 12 bin 414 TL'den 17 bin 886 TL'ye çıkacak.

2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 230 bin 698 TL olacak.

Örneğin; Ferrari'nin ilk SUV'u Purosangue'ye sahip olan kişinin ödeyeceği yıllık MTV tutarı 230 bin TL'yi bulacak.

FİAT EGEA'NIN MTV'Sİ 10 BİN TL

Türkiye'de en çok satılan otomobil markası Fiat Egea. Bu araca sahip olanlar ise 2025 yılında ödenecek olan MTV tutarı 10 bin 112 lira oldu.

1.0 litre motor hacmine sahip Renault Clio için ödenecek tutar 5 bin 803 TL olacak. Toyota Corolla'nın 1.5 litrelik benzinli motoru için ödenecek tutar da yine 10 bin 112 TL seviyesindeyken, 1.8 litrelik hibrit motorlu versiyonu için ödenecek tutar 17 bin TL'yi bulacak.

EN DÜŞÜK MTV'Yİ MOTOR SAHİPLERİ ÖDEYECEK

Motosikleti olanlar ise en düşük MTV ödeyecekler. Buna göre, 1-3 yaş aralığında motora sahip olanlar 899 lira ile 11 bin 667 lira arasında değişecek.

En çok satılan motosikletler olan 100-250 cc motosikletler için ödenecek MTV tutarı 899 TL olurken, 251-650 cc'ye kadar motor silindir hacmine sahip motosikletlerin sahipleri 1.862 TL ödeyecek.651-1200 cc'lik motosikletlere sahip olanlar ise 4 bin 808 TL ödemek durumunda kalacak.

Diğer yandan, 1-6 yaş arasında panel van araçların sahipleri 1.9 metreküp silindir hacmine kadar 7 bin 707 TL, aynı yaş aralığındaki minibüs sahipleri 5 bin 780 TL ödeyecek. 1.5 tona kadar ağırlıktaki kamyonetler için MTV tutarı 5 bin 183 TL, 1.5 - 3.5 ton arası kamyonetler için tutar 10 bin 500 TL olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV NE KADAR?

Togg ve Tesla gibi markalar nedeniyle son dönemde popülerliği artan elektrikli araç sahipleri ise yanmalı motorlara kıyasla daha yüksek MTV ödeyecek.

Buna göre, en çok satan elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X ve Tesla Model Y (160 kW) sahipleri önümüzdeki yıl için 14 bin 716 TL MTV ödeyecek. Bu tutar aslında 1.6 - 1.8 litre hacmindeki içten yanmalı motora sahip otomobillerle neredeyse aynı seviyede.

Diğer yandan, motor gücü 181-210 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 22 bin 413 TL olurken motor gücü 211-240 kW arasında değişen elektrikli araçlar için ödenecek MTV tutarı 35 bin 240 TL'yi bulacak.

Önümüzdeki yıl 300 kW motor gücüne ulaşan lüks bir elektrikli spor otomobil, örneğin, Porsche Taycan için ödenecek MTV tutarı ise 57 bin 675 TL.