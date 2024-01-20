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Otomobil sahnesinde yeni dönem! Togg'da büyük değişiklik bugün hayata geçiyor: T10X modeli satışı çekilişsiz başlıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
20.01.2024 08:05 | Son Güncelleme:
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Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor. Bugün itibarıyla Togg'da çekiliş yapılmayacak. Sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılar için açık olacak.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için talep her geçen gün artıyor. 2023 yılında yapılan çekilişe katılıp sipariş veremeyen kullanıcılar, Togg'a sahip olmak için 5 gün boyunca başvuruda bulundular.

TOGG T10X MODELİ İÇİN YENİ BAŞVURU DÖNEMİ

Tüm tüketicilerin merakla beklediği gün geldi. Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un T10X modeli için yeni başvuru dönemi başlıyor. Togg'da bugünden itibaren çekiliş de yapılmayacak. Teslimatlar; sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleşecek. Genel sipariş döneminin başlaması ile sipariş ekranları tüm bireysel kullanıcılara açılacak.

TRUMORE UYGULAMASI ÜZERİNDEN BAŞVURULABİLECEK

T10X sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg'un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekecek.

T10F'NİN DE SENEYE ÜRETİME BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Yerli ve milli imkanlarla üretilecek Togg'un yeni modeli T10F de bir süre önce tanıtıldı. Türkiye'de en uzun menzile sahip fastback model elektrikli otomobiller arasına girecek olan T10F, tasarımıyla dikkati çekiyor. Aracın 2025 yılında üretim bandından çıkması planlanıyor.


Keşfet

600 KİLOMETREYE VARAN MENZİL SEÇENEĞİ

600 KİLOMETREYE VARAN MENZİL SEÇENEĞİ

Togg T10F, T10X gibi kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak öne çıkıyor. 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de, sonrasında ise Avrupa pazarında kullanıcılar ile buluşacak T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

SADECE BİR CİHAZ DEĞİL AYNI ZAMANDA GÜÇ KAYNAĞI

SADECE BİR CİHAZ DEĞİL AYNI ZAMANDA GÜÇ KAYNAĞI

T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde Togg sahipleri akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecek.

UZAKTAN GÜNCELLEMEYLE SÜREKLİ GÜNCEL KALACAK

UZAKTAN GÜNCELLEMEYLE SÜREKLİ GÜNCEL KALACAK

T10F, uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek. Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, 7 hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğine de sahip olacak.

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togg
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