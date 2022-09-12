Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi: Sıfır araçlara maliyet kaynaklı zam geliyor

Türkiye'de otomotiv üretimi Ağustos'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında düşüşle 100 bin adetin altında kaldı. Ocak-Ağustos döneminde toplam otomotiv üretimi ise yıllık yüzde 2,3 artışla 833 bin 146’ya çıktı. 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 8,5 oranında azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2022 Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,3 azalarak 35 bin 230 adet oldu. Satışlar 2022 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise geçen yıla göre yüzde 9,4 oranında azalarak 354 bin 543 adet olarak gerçekleşti.

Mayıs ve Haziran aylarında araba fiyatları ve satışları hızlı bir şekilde yukarı yönde hareket etti. Fakat son 2 aydır satışlar önceki aylara göre neredeyse yarı yarıya geriledi. Fiyatlarda ise neredeyse düşüş görülmedi. Buna rağmen fiyatların hızla yükselmesiyle birlikte ilan sitelerinde satılık araç sayısı yükseliş gösterdi. Son bir yılın ilan sayılarına bakıldığında yüzde 40 oranında artış olduğu gözlemlendi.

SON DAKİKA: İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci el araç piyasasında son durum böyle iken sektör temsilcilerinden ikinci el araba fiyatlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Cumhuriyet’e konuşan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, 0 km otomobil fiyatlarına, üretim maliyeti artışlarının yansıyacağını söyleyerek satın almak için daha fazla beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Yalçın, Eylül-Ekim döneminde markadan markaya değişse de tedarikte yüzde 10’luk pozitif gelişme gözlemlediklerini belirterek, “Araç bulunurluğunun kısmen artmasını tüketiciler fırsat olarak değerlendirmeli. Yeni bir araç düşünenlere kararlarını ertelemeden mevcut fiyat seviyelerinden hızla gerçekleştirmelerini öneriyoruz” dedi.

MALİYET KAYNAKLI YENİ ZAMLAR KAPIDA

Çip krizinin devam ettiğini ek olarak enerji, lojistik ve hammadde krizlerinin maliyetleri daha da artıracağının altını çizen Yalçın, “Yakın zamanda bu dört sorunlu konu hakkında bir iyileşme olmasını beklemiyoruz. Zaten hali hazırda Ocak-Eylül 2022 döneminde 0 km araç fiyatlarındaki artış tam olarak yüzde 50’ye yükseldi. Dolayısıyla 0 km araç fiyatları ister istemez maliyetlerin artmasından ötürü yükselmeye daha da devam edecek” dedi.

6+6 SINIRLAMASI İLE İKİNCİ ELDE FİYATLAR GERİ GELDİ

Yaz aylarını durgun geçiren ikinci el sektörünün ise umudunun okulların açılma süreci ve şehre dönüş akımı olduğunu belirten Yalçın, bu durgun geçen süreçte küçük-kompakt segment sınıftaki araçların fiyatlarının yüzde 6’ya varan oranda düştüğüne dikkat çekti.

Yalçın, “6000 km-6 ay uygulaması sebebiyle ikinci elde fiyatların bir miktar gerilediğini görüyoruz. Çünkü 15 Eylül’e kadar alım-satım işi yapan firmalar, ellerindeki araçları satmaya çalışıyorlar. Düşen bir piyasada ellerindeki araçları satmak için fiyatları belli bir oranda geri çekiyorlar” dedi.

Bu düşüşün Eylülde en fazla yüzde 1-2 oranında daha artabileceğini belirten Yalçın, bu düşüşlerin satın alım için dönemsel bir fırsat yarattığına dikkat çekti.