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  4. Otomobilde iki önemli karar! Biri satışları, diğeri fiyatları belirleyecek: Yüz binlerce liralık indirim ile satılacak

Otomobilde iki önemli karar! Biri satışları, diğeri fiyatları belirleyecek: Yüz binlerce liralık indirim ile satılacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.09.2024 10:28
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Tofaş’ın 400 milyon euro ve 8 yıl boyunca kâr payı vererek Stellantis Türkiye’nin otomotiv paylarının tamamını ve bünyesindeki Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının distribütörlüğünü alması, otomotiv sektöründe satış ve pazar payı olarak dengelerin tamamen değişmesine, BYD’nin alacağı teşvik belgesi ise Çin’den sıfır gümrükle ucuz otomobil ithal edip, pazardaki fiyatların aşağı yönlü hareket etmesini sağlayacak. İkisi için de nihai karar bekleniyor.

Otomotiv sektörü son dönemde hükümet kanadından gelecek iki önemli karara kilitlendi. Biri Türkiye’de Stellantis Grubu’nun Tofaş’a devredilmesi hakkında Rekabet Kurulu’ndan (RK) uzun süredir beklenen karar, diğeri ise 1 milyar dolarlık yatırım açıklayan Çinli BYD’ye verilecek teşvik belgesine ilişkin nihai sonuç.

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GÜCÜ ELİNE ALACAK

GÜCÜ ELİNE ALACAK

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’nin haberine göre, 2 karar da otomotiv pazarının seyri açısından çok kritik. Satış ve pazar payı olarak bakıldığında bu yılın ilk 7 ayı sonunda Tofaş’ın bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrrari markalarının pazardan aldığı pay yüzde 13’e ulaşırken, Peugeot, Citroen, Opel ve DS’ten oluşan Stellantis’in (PSA) payı ise yüzde 16’yı buldu.

1 Mart 2023’ten bu yana beklenen Rekabet Kurulu’nun olumlu karar vermesi halinde, tüm markaların bünyesine katacak Tofaş’ın pazar payı bir anda yüzde 30’a ulaşacak. Hafif ticaride ise bu oran yüzde 40’ı aşıyor.

Bu da pazardaki dinamikleri belirlemek adına elinde büyük bir gücün oluşmasını sağlayacak. Ama atılan imzalara rağmen Rekabet Kurulu’nun 1.5 yıldır nihai kararı vermemesi, “Tofaş’a böylesine büyük bir pazar payı gücü verilmesi istenmiyor mu?” sorularını gündeme getirdi.

KARARIN GECİKMESİNDEKİ SEBEP

KARARIN GECİKMESİNDEKİ SEBEP

Yaklaşık 3 ay önce hem Tofaş hem de Stellantis cephesi, kulislerde nihai karara yakın olunduğunu söylese de, henüz Rekabet Kurulu’ndan olumlu veya olumsuz karar çıkmadı. Taraflar karar konusundan umutsuzluğa kapılmış durumda. Bu kararın gecikmesinde Koç Holding’in bünyesinde Ford Otosan’ın da olmasının, özellikle ticari araçta büyük güce ulaşmasının etkisi olduğu söyleniyor.

GÜMRÜK VERGİSİ OLMADAN ÜLKEYE GİRECEK

GÜMRÜK VERGİSİ OLMADAN ÜLKEYE GİRECEK

Çinli BYD’nin beklediği teşvik belgesi de pazardaki fiyat dengesi açısından büyük önem taşıyor. BYD’nin yapacağı 1 milyar dolarlık yatırıma karşılık, Resmi Gazete'de yayımlanan ve 5 Temmuz’da yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük muafiyetinden yararlanarak gerçekleştirilen Çin menşeli oto ithalatı, uygulanan söz konusu ek mali yükümlülükten muaf olacak. Yani BYD teşvik belgesini alması halinde, Çin’den sıfır gümrükle elektrikli ve hibrit otomobil ithal edebilecek.

Anahtar Kelimeler:
Otomobil
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