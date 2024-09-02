Otomobilde iki önemli karar! Biri satışları, diğeri fiyatları belirleyecek: Yüz binlerce liralık indirim ile satılacak

GÜCÜ ELİNE ALACAK

Gazete Pencere’den Emre Özpeynirci’nin haberine göre, 2 karar da otomotiv pazarının seyri açısından çok kritik. Satış ve pazar payı olarak bakıldığında bu yılın ilk 7 ayı sonunda Tofaş’ın bünyesindeki Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Maserati ve Ferrrari markalarının pazardan aldığı pay yüzde 13’e ulaşırken, Peugeot, Citroen, Opel ve DS’ten oluşan Stellantis’in (PSA) payı ise yüzde 16’yı buldu.