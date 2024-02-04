Otoyollarda yeni dönem: Daha hızlı ve güvenli geçiş için düğmeye basıldı! Serbest Geçiş Sistemi Türkiye çapında devreye giriyor

İstanbul'da 6 noktada Serbest Geçiş Sistemi (SGS) kuruldu, 5 noktada ise çalışmalar sürüyor. Gişe adalarının ve kanopilerin kaldırıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlıyoruz" dedi. Uraloğlu'nun açıklamasına göre SGS'ler tüm Türkiye'de devreye alınacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

