Otoyollarda yeni dönem: Daha hızlı ve güvenli geçiş için düğmeye basıldı! Serbest Geçiş Sistemi Türkiye çapında devreye giriyor

İstanbul'da 6 noktada Serbest Geçiş Sistemi (SGS) kuruldu, 5 noktada ise çalışmalar sürüyor. Gişe adalarının ve kanopilerin kaldırıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlıyoruz" dedi. Uraloğlu'nun açıklamasına göre SGS'ler tüm Türkiye'de devreye alınacak.
Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni İstanbul’da devreye aldık.
Yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız. Daha sonra Türkiye’de tüm gişe noktalarında SGS’yi uygulamaya alacağız” dedi.
Uraloğlu, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla bu sisteme geçtiklerini belirterek şöyle devam etti:
“Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan ‘Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik, 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz.
Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minumum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız.” ifadelerini kullandı.