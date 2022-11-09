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ÖTV matrah güncellemesi EYT ile aynı torbaya giriyor! ÖTV ve yeniden değerleme oranında indirim hazırlığı: AK Parti çalışma başlattı

09.11.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

400 bin liranın altında araç kalmaması ve piyasadaki tüm araçların yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi ile matrahlarda güncelleme beklentisi oluşmuştu. AK Parti’nin bu konuda yeni bir hamle yapacağı, EYT düzenlemesi ile aynı torbada otomobil dahil, bazı ürünlerde ÖTV indirimini gündemine aldığı öğrenildi. Yüzde 122 artacak yeniden değerleme oranı içinse Erdoğan’ın indirim yetkisini kullanması bekleniyor.

Hükümet, yılbaşından önce başta emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olmak üzere yeni düzenlemeleri Meclis’ten geçirmeyi planlıyor. Çalışma hayatındaki düzenlemelere ek olarak bazı ürünlerde ÖTV indirimi veya sıfırlanması da gündemde. ÖTV indiriminin EYT düzenlemesinin de içinde yer alacağı torba yasa içine konulacağı iddia edildi. Kur krizi sonrasında fiyatları katlanan sıfır araçlar için de dolaylı ÖTV indiriminin de pakette yer alabileceği belirtiliyor.

400 BİN LİRANIN ALTINDA ARABA YOK

Son 1 yılda otomobil fiyatları son derece hızlı arttı ve 200 bin liranın altında neredeyse hiç araç kalmadığı için ÖTV oranları da yüzde 80’i buldu. Şu an ise piyasada en ucuz araba 400 bin liradan başlıyor. Bu rakamın altında birkaç model araç bulunsa da onlar da tedarik sorunu nedeniyle ‘sadece listede’ gösterilebiliyor. Halen motor silindir hacmi 1600 cc’nin altındaki otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 70, 200 bin liranın üzerindeki otomobillerde ise yüzde 80 vergi uygulanıyor.

ÖTV MATRAHLARINA GÜNCELLEME

Bu çerçevede, halen çok düşük olduğu belirtilen sıfır otomobiller için uygulanan matrah limitinin yeniden düzenlenerek, düşük oranlarda vergilendirilmesi düşünülüyor. ÖTV matrah limitinin düşük kalması nedeniyle birkaç istisna hariç, otomobildeki ÖTV oranının yüzde 80 ve üzerinde uygulandığına dikkat çekiliyor. BBC Türkçe’de yer alan haberde parti kaynaklarına göre, ÖTV matrah limitinin artırılması ya da düşük silindir hacimli araçlar için doğrudan ÖTV indirimine gidilerek sıfır araçlara erişimin kolaylaştırılabileceğini belirtiyorlar.

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ERDOĞAN İNDİRİM YETKİSİNİ KULLANABİLİR

Devletin vergi, ceza, harç gibi kalemlerde uygulayacağı yıllık artışı ifade eden yeniden değerleme oranında indirim de iktidar partisinin gündeminde. Yeniden değerleme oranı yılbaşından itibaren yüzde 122,9 olarak uygulanacak. Ancak Vergi Usul Yasası’na göre cumhurbaşkanının bu oranı yüzde 50 oranında artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. AKP kurmaylarının verdiği bilgiye göre, bu yıl rekor düzeyde artan yeniden değerleme oranı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50 indirim yetkisini kullanabilir.

Söz konusu düzenlemelerin EYT’lileri de içeren torba yasa teklifi içine konulması ve yılbaşından sonra uygulanabilmesi için de bütçe görüşmelerinden hemen sonra, Meclis’ten geçirilmesi planlanıyor.

OTOMOBİL SATIŞINDA AZALMA

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,7 oranında azalarak 585 bin 752 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 6 oranında azalarak 446 bin 664 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 azalarak 139 bin 88 adet oldu.

Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 adet oldu. Geçen ay otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artarak 17 bin 782 adet oldu.

İŞTE KASIM 2022 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (GÜNCEL LİSTE FİYATLARI)

CITROEN (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

CITROEN (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 461.000 - 461.000 - 461.000 TL C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel - 507.000 - 507.000 - 507.000 TL C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 519.000 - 519.000 - 519.000 TL Citroen AMI 6 kw Elektrik Motor - 219.000 - 224.000 - 224.000 TL

DACIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

DACIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 464.900 - 467.900 - 485.000 TL Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 455.000 - 458.000 - 475.900 TL Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 469.000 - 472.000 - 490.000 TL Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 483.000 - 489.000 - 509.900 TL

FIAT (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

FIAT (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 450.900 - 449.900 - 452.900 TL Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP (Plus Paketli) - 467.400 - 470.400 TL Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 389.900 - 389.900 - 395.900 TL Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel Plus Paketli - 430.200 - 403.400 - 436.500 TL Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 436.900 - 436.900 - 442.900 TL Fiat Panda Cross 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 475.900 - 449.900 - 449.900 TL Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 460.900 - 460.900 - 460.900 TL

HYUNDAI (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

HYUNDAI (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 331.500 - 331.500 - 331.500 TL i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 373.000 - 373.000 - 373.000 TL i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT - 385.000 - 385.000 - 385.000 TL i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 437.000 - 437.000 - 437.000 TL i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 470.500 - 470.500 - 470.500 TL i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 479.500 - 479.500 - 479.500 TL Bayon 1.4 MPI Jump Manuel – 472.000 - 472.000 - 472.000 TL

KIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

KIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 443.000 - 443.000 - 443.000 TL PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT - 450.000 - 450.000 - 450.000 TL PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT - 460.000 - 460.000 - 460.000 TL Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT - 460.000 - 460.000 - 460.000 TL RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 452.000 - 466.000 - 471.000 TL
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