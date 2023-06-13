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Sadece ortalaması yüzde 8! Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı: Bazı markalarda yüzde 21’i buldu...

13.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıfır otomobil Haziran güncel liste fiyatları 12 günde iki kez güncellendi. Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası sıfır araç fiyatları ortalama yüzde 8 arttı. Ancak marka bazlı bakıldığında ise artış oranının öyle olmadığı verilere yansıdı. En çok tercih edilen markaların bazı modellerinde artış oranı yüzde 21’i buldu. İşte sıfır araba için iki haftalık zam oranı ve aradaki fark…

Döviz kurlarındaki yükseliş sıfır otomobil piyasasına zam Haziran ayında ikinci zam olarak yansıdı. Ay başında güncellenen listeler dolar/TL kurunun 23, euro/TL kurunun da 25 liranın üzerine yükselmesinin ardından sıfır otomobil liste fiyatları tek tek güncellendi. Ortalama artış oranı ise yüzde 8 oldu.

Binek otomobiller ve hafif ticari araçlarda 35 markanın fiyat artışına gittiğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yüzde 8 oranında bir artış var. Yüzde 2 ila yüzde 21 arasında zam yapan markalar var. Burada artan kurun etkisi ile enflasyon-faiz dengesi çok önemli. Ama sıfır kilometre araç tarafında satın alma talebi hala çok canlı. İlk 5 ay sonuçlarına bakıldığında Türkiye pazarında yaklaşık 500 bine yakın bir araç satışı yapılmış. Bu adetlerin artarak devam edeceği düşünülüyor. Çünkü otomobil önemli bir yatırım aracı oldu. Özellikle gayrimenkule yatırım yapamayan kişilerin satın aldığı bir araç oldu” dedi.

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İKİNCİ EL ARABA SATICILARININ ‘DÖVİZ’ BEKLEYİŞİ

“Sıfır kilometre araçlardaki zam furyasının çok da kesileceğini düşünmüyorum” diyen Yalçın, ikinci el otomobil piyasasında durumun biraz daha farklı olduğunun altını çizdi. Hüsamettin Yalçın, şunları söyledi:

“Son bir aydır ikinci araç satışlarında düşüş var. Çünkü bayiler kendini doğru konumlandırmak ve dövizdeki durumu görmek istiyor. Online araç ilan sitelerine bakıldığında yüzde 4’lük bir düşüş var. Bu satıcılar dövizdeki durumu görüp bir nebze olsun yüksek fiyata satmaya çalışıyorlar. Bu da piyasaya giren ikinci el araç akışını engelliyor. Bayrama kadar da bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen sene 6 milyondan fazla araç el değiştirdi. Bu sene bu rakamın 7.5 milyon adetlere çıkacağı öngörülüyor. Ama ikinci el ile sıfır kilometre arasındaki makas gitgide daraldı. Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de bir hareketlenme olacaktır. Ancak bu durumun genele yayılması lazım.”

HAZİRAN AYI SIFIR OTOMOBİL GÜNCEL LİSTE FİYATLARI (02.06 - 12.06 TARİHLİ FİYATLAR - FARK - YÜZDE)

CITROEN

CITROEN
  • C3 1.2 PureTech Feel Benzin Manuel - 607.100 - 646.600 - 39.500 - 7%
  • C3 1.2 PureTech Elle Benzin Otomatik - 755.800 - 816.500 - 60.700 - 8%
  • C3 1.2 PureTech S&S Feel Bold Benzin Otomatik - 700.200 - 756.300 - 56.100  8%   
  • C3 1.2 PureTech S&S Shine Benzin Otomatik - 733.100 - 791.800 - 58.700  8%
  • C4 1.2 PureTech Feel Benzin Manuel - 848.400 - 915.400 - 67.000 - 8%        
  • C4 1.2 PureTech Feel Bold Benzin Otomatik - 981.800 - 1.059.500 - 77.700 - 8%     
  • C4 1.2 PureTech Shine Benzin Otomatik - 1.043.000 - 1.125.400 - 82.400 - 8%         
  • C4 1.2 PureTech Shine Bold Benzin Otomatik - 1.085.300 - 1.171.800 - 86.500 - 8%

DACIA

DACIA
  • Duster 1.0 Tce Essential Benzin Manuel - 728.000 - 828.000 - 100.000 - 14%
  • Duster 1.0 Tce ECO-G Essential LPG/Benzin Manuel - 769.000 - 869.000 - 100.000 - 13%
  • Duster 1.0 Tce ECO-G Expression LPG/Benzin Manuel - 783.900 - 883.900 - 100.000 - 13%
  • Duster 1.3 Tce Essential Benzin Yarı Otomatik - 820.900 - 920.000 - 99.100 - 12%
  • Duster 1.3 Tce  Journey Benzin Yarı Otomatik - 880.000 - 980.000 - 100.000 - 11%
  • Duster 1.3 Tce  Extreme Benzin Yarı Otomatik - 905.900 - 1.005.000 - 99.100 - 11%
  • Sandero 1.0 Tce  Stepway Essential Benzin Manuel - 655.000 - 738.900 - 83.900 - 13%
  • Sandero 1.0 Tce  Essential Benzin Manuel - 671.000 - 754.900 - 83.900 - 13%
  • Sandero 1.0 Tce  Stepway Essential Benzin CVT - 698.900 - 782.000 Sandero       1.0 Tce  Stepway Expression Benzin CVT - 723.000 - 807.000 - 84.000 - 12%
  • Sandero 1.0 Tce Eco-G Stepway Essential LPG/Benzin Manuel - 688.000 - 771.900 - 83.900 - 12%

FIAT

FIAT
  • Egea 1.3 MultiJet Street Dizel Manuel - 731.900 - 764.900 - 33.000 - 5%
  • Egea 1.4 Fire Street Benzin Manuel - 607.900 - 640.900 - 33.000 - 5%
  • Egea 1.4 Fire Urban Benzin Manuel - 644.900 - 677.900 - 33.000 - 5%
  • Panda 1.0 MHEV Hybrid City Elektrik/Benzin Manuel - 543.900 - 599.900 - 56.000 - 10%
  • Panda 1.0 MHEV Hybrid Cross Elektrik/Benzin Manuel - 613.900 - 643.900 - 30.000 - 5%

FORD

FORD
  • Fiesta 1.0 EcoBoost MHEV Titanium Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 996.700 - 1.067.800 - 71.100 - 7%
  • Fiesta 1.1 EcoBoost Style Benzin Manuel - 728.700 - 780.600 - 51.900 - 7%
  • Focus 1.0 EcoBoost MHEV Titanium Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%
  • Focus 1.0 EcoBoost MHEV Active Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%
  • Focus 1.0 EcoBoost MHEV ST Line  Elektrik/Benzin Yarı Otomatik - 1.209.700 - 1.295.900 - 86.200 - 7%

HYUNDAI

HYUNDAI
  • i20 1.0 T-GDI Style Benzin Yarı Otomatik - 712.000 - 770.000 - 58.000 - 8%
  • i20 1.4 MPI Jump Benzin Manuel - 609.000 - 657.000 - 48.000 - 8%
  • i20  1.4 MPI Jump Benzin Otomatik - 659.000 - 710.000 - 51.000 -  8%
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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

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