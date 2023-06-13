Sadece ortalaması yüzde 8! Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı: Bazı markalarda yüzde 21’i buldu...

Döviz kurlarındaki yükseliş sıfır otomobil piyasasına zam Haziran ayında ikinci zam olarak yansıdı. Ay başında güncellenen listeler dolar/TL kurunun 23, euro/TL kurunun da 25 liranın üzerine yükselmesinin ardından sıfır otomobil liste fiyatları tek tek güncellendi. Ortalama artış oranı ise yüzde 8 oldu.

Binek otomobiller ve hafif ticari araçlarda 35 markanın fiyat artışına gittiğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Yüzde 8 oranında bir artış var. Yüzde 2 ila yüzde 21 arasında zam yapan markalar var. Burada artan kurun etkisi ile enflasyon-faiz dengesi çok önemli. Ama sıfır kilometre araç tarafında satın alma talebi hala çok canlı. İlk 5 ay sonuçlarına bakıldığında Türkiye pazarında yaklaşık 500 bine yakın bir araç satışı yapılmış. Bu adetlerin artarak devam edeceği düşünülüyor. Çünkü otomobil önemli bir yatırım aracı oldu. Özellikle gayrimenkule yatırım yapamayan kişilerin satın aldığı bir araç oldu” dedi.

İKİNCİ EL ARABA SATICILARININ ‘DÖVİZ’ BEKLEYİŞİ

“Sıfır kilometre araçlardaki zam furyasının çok da kesileceğini düşünmüyorum” diyen Yalçın, ikinci el otomobil piyasasında durumun biraz daha farklı olduğunun altını çizdi. Hüsamettin Yalçın, şunları söyledi:

“Son bir aydır ikinci araç satışlarında düşüş var. Çünkü bayiler kendini doğru konumlandırmak ve dövizdeki durumu görmek istiyor. Online araç ilan sitelerine bakıldığında yüzde 4’lük bir düşüş var. Bu satıcılar dövizdeki durumu görüp bir nebze olsun yüksek fiyata satmaya çalışıyorlar. Bu da piyasaya giren ikinci el araç akışını engelliyor. Bayrama kadar da bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen sene 6 milyondan fazla araç el değiştirdi. Bu sene bu rakamın 7.5 milyon adetlere çıkacağı öngörülüyor. Ama ikinci el ile sıfır kilometre arasındaki makas gitgide daraldı. Her bayram olduğu gibi bu bayram öncesinde de bir hareketlenme olacaktır. Ancak bu durumun genele yayılması lazım.”