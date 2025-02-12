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Sıfır araç ikinci elden ucuz kaldı! Piyasa karıştı... Aynı arabada binlerce lira fark ediyor, bayiler indirimli fiyatlarla satıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
12.02.2025 07:53
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Araç sahibi olmak isteyen ya da aracını değiştirmek isteyen vatandaşlar araç piyasasındaki son durumu takip ediyor. Ancak son dönemde sıfır araçlarda yapılan kampanyalar, piyasayı karıştırdı. Bayilerde 200 bin TL ile 300 bin TL arasında indirimler görülünce ikinci el araçlarda fiyatlar sıfırdan yüksek kaldı. İlanlarda aynı araçta 20 bin TL'lik farklar dikkat çekerken vatandaşlar da bu durumdan yakındı. Sektör temsilcileri ise araç almadan önce fiyatların iyice araştırılması tavsiyesinde bulundu.

Sıfır araç fiyatları ne kadar? İkinci el araç piyasasında son durum ne? Son dönemde sıfır araçlarda kampanyalar var. Bayilerde 200 ila 300 bin lira arasında indirimler görmek mümkün. Ancak sıfır araçlardaki bu indirimler ikinci eli karıştırdı. Sıfır otomobil fiyatlarının üzerinde ikinci el ilanları ortaya çıktı.

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"LİSTE FİYATI 1 MİLYON 663 BİN LİRA, KAMPANYALI FİYATI 1 MİLYON 370 BİN LİRA"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; yetkili bayi genel müdürü Aykan Ceylan "Bir otomobilin liste fiyatı 1 milyon 663 bin lira, kampanyalı fiyatı 1 milyon 370 bin lira. Aynı aracın 2024 modeli 6001 kilometrede yazmışlar 1 milyon 389 bin lira. Yani sıfırından daha fazlaya satmaya çalışıyorlar" dedi. Sıfır araçtaki bu kampanyalar ikinci eli karıştırdı. Çünkü ikinci el fiyatları kampanyalı sıfır fiyatlarının üstünde kaldı.

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Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Şimdi ben şu aracı sordum burada, 2 milyon küsür bin lira. Aynı araç garajda bir arkadaşta var; 2 milyon 650 bin lira, daha yüksek" ifadelerini kullandı.

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ARAÇ PİYASASI FENA KARIŞTI

Çoğu yetkili bayi araçları satış fiyatından değil, anahtar teslim fiyatından satıyor. Yani araçlarda kampanya yapıyor, daha indirimli fiyatlarla satıyor. Ancak aynı durum ikinci el için geçerli değil.

Çünkü ikinci el fiyatları o kampanyalı fiyatların üstünde, yani sıfır fiyatından da yüksek.

İlan sitelerindeki bir araçtan örnek verildiğinde; 2024 model, 6.000 kilometrede aracın internet ilan sitelerindeki satış fiyatı 1 milyon 810 bin liranın üzerinde ama aynı donanımlara sahip aynı aracın 2025 modeli yani sıfırı kendi orijinal bayiinde sadece 20 bin lira farkla satılıyor.

"İKİNCİ EL BU ARALAR SIFIRDAN DAHA YÜKSEK"

"İKİNCİ EL BU ARALAR SIFIRDAN DAHA YÜKSEK"

Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Sıfır araç tabii almak daha mantıklı. İkinci el bu aralar sıfırdan daha yüksekte" dedi.

'FİYATLARI İYİ ARAŞTIRIN' TAVSİYESİ

'FİYATLARI İYİ ARAŞTIRIN' TAVSİYESİ

Sektör temsilcileri araç almadan önce fiyatları iyice araştırmayı tavsiye ediyor.

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