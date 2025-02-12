Sıfır araç ikinci elden ucuz kaldı! Piyasa karıştı... Aynı arabada binlerce lira fark ediyor, bayiler indirimli fiyatlarla satıyor

Sıfır araç fiyatları ne kadar? İkinci el araç piyasasında son durum ne? Son dönemde sıfır araçlarda kampanyalar var. Bayilerde 200 ila 300 bin lira arasında indirimler görmek mümkün. Ancak sıfır araçlardaki bu indirimler ikinci eli karıştırdı. Sıfır otomobil fiyatlarının üzerinde ikinci el ilanları ortaya çıktı.
Kanal D Haber'de yer alan habere göre; yetkili bayi genel müdürü Aykan Ceylan "Bir otomobilin liste fiyatı 1 milyon 663 bin lira, kampanyalı fiyatı 1 milyon 370 bin lira. Aynı aracın 2024 modeli 6001 kilometrede yazmışlar 1 milyon 389 bin lira. Yani sıfırından daha fazlaya satmaya çalışıyorlar" dedi. Sıfır araçtaki bu kampanyalar ikinci eli karıştırdı. Çünkü ikinci el fiyatları kampanyalı sıfır fiyatlarının üstünde kaldı.
Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Şimdi ben şu aracı sordum burada, 2 milyon küsür bin lira. Aynı araç garajda bir arkadaşta var; 2 milyon 650 bin lira, daha yüksek" ifadelerini kullandı.
Çoğu yetkili bayi araçları satış fiyatından değil, anahtar teslim fiyatından satıyor. Yani araçlarda kampanya yapıyor, daha indirimli fiyatlarla satıyor. Ancak aynı durum ikinci el için geçerli değil.
Çünkü ikinci el fiyatları o kampanyalı fiyatların üstünde, yani sıfır fiyatından da yüksek.
İlan sitelerindeki bir araçtan örnek verildiğinde; 2024 model, 6.000 kilometrede aracın internet ilan sitelerindeki satış fiyatı 1 milyon 810 bin liranın üzerinde ama aynı donanımlara sahip aynı aracın 2025 modeli yani sıfırı kendi orijinal bayiinde sadece 20 bin lira farkla satılıyor.
Mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da "Sıfır araç tabii almak daha mantıklı. İkinci el bu aralar sıfırdan daha yüksekte" dedi.
Sektör temsilcileri araç almadan önce fiyatları iyice araştırmayı tavsiye ediyor.
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