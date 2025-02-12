Sıfır araç ikinci elden ucuz kaldı! Piyasa karıştı... Aynı arabada binlerce lira fark ediyor, bayiler indirimli fiyatlarla satıyor

Sıfır araç fiyatları ne kadar? İkinci el araç piyasasında son durum ne? Son dönemde sıfır araçlarda kampanyalar var. Bayilerde 200 ila 300 bin lira arasında indirimler görmek mümkün. Ancak sıfır araçlardaki bu indirimler ikinci eli karıştırdı. Sıfır otomobil fiyatlarının üzerinde ikinci el ilanları ortaya çıktı.

"LİSTE FİYATI 1 MİLYON 663 BİN LİRA, KAMPANYALI FİYATI 1 MİLYON 370 BİN LİRA"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; yetkili bayi genel müdürü Aykan Ceylan "Bir otomobilin liste fiyatı 1 milyon 663 bin lira, kampanyalı fiyatı 1 milyon 370 bin lira. Aynı aracın 2024 modeli 6001 kilometrede yazmışlar 1 milyon 389 bin lira. Yani sıfırından daha fazlaya satmaya çalışıyorlar" dedi. Sıfır araçtaki bu kampanyalar ikinci eli karıştırdı. Çünkü ikinci el fiyatları kampanyalı sıfır fiyatlarının üstünde kaldı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş, "Şimdi ben şu aracı sordum burada, 2 milyon küsür bin lira. Aynı araç garajda bir arkadaşta var; 2 milyon 650 bin lira, daha yüksek" ifadelerini kullandı.