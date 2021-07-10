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Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim! Sıfır faiz de var, kasko indirimi de: İşte liste...

10.07.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sonrası otomobil firmaları büyük güçlükler yaşarken ellerindeki stokları eritmek için adeta indirim yarışına girdiler. Sıfır araçta bazı modellerde 70 bin TL’ye varan indirimler ve daha pek çok kampanya sunan otomobil firmalarını sizler için listeledik.

Sıfır araç sahibi olmak isteyenlere müjdeler peş peşe geldi. Otomobil firmaları adeta kampanya yarışına girdi. Sıfır faiz, takas indirimi, yakıt hediyesi ve kasko indirimi gibi pek çok imkânı bir arada sunan otomobil firmalarını sizler için listeledik. Renault’dan Volkswagen’e; Opel’den Peugeot’a birbirinden çeşitli araç listesinden siz de hayalinizdeki arabayı bulabilirsiniz.

SIFIR OTOMOBİLDE SIFIR FAİZ

2021 yılının yarısını geride bırakırken, 2022 model araçların hazırlığını yapan otomobil firmaları ellerindeki stokları eritmek için temmuz ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti. Kimi marka, sıfır araca faiz uygulamazken, kimileri de takas indirimi ve avantajlı fiyatlarla tüketicinin yüzünü güldürdü. Sizler için kampanya yapan otomobil firmalarını bir araya getirdik. İşte kampanyalarını açıklayan sıfır otomobil markalar:

İşte otomobiller ve faiz avantajları...

PEUGEOT

PEUGEOT
Tüm Peugeot, modellerinde geçerli 12 ay boyunca sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Kampanya kapsamında, B-SUV'un lideri Peugeot, SUV 2008'e, 60 bin TL için 12 ay sıfır faiz fırsatı imkanıyla sahip olunabiliyor. Black Pack seçeneği ile dikkat çeken yeni Peugeot SUV 3008'de ve 7 kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision ile segmentinde tek 1,5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008'de ise 90 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi avantajı sağlanıyor. Yeni Peugeot 208, 16 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi veya 36 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Peugeot 208'de fiyatlar 199 bin TL'den başlıyor. Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

RENAULT

RENAULT
Renault temmuz ayında sıfır faiz, takas indirimi ve avantajlı fiyatları tüketicilerle buluşturuyor. 2021 model yılı otomobillerden Taliant'ın sınırlı sayıdaki Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg, Megane Sedan'ın Joy 1.3 TCe 140 bg ve Yeni Clio'nun Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg versiyonları, 60 bin TL kredi, 12 ay vade ve sıfır faiz finansman kampanyasıyla sahiplerini bekliyor. Renault'un B-Sedan segmentindeki yeni temsilcisi Taliant'ın yanı sıra, Yeni Clio ve Megane Sedan'ın 2021 model yılı versiyonlarında 3 bin TL'lik takas indirimi sunuluyor. Renault Finans'tan kredi kullananlar 2021 model yılı otomobillerden sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg versiyonuna 163 bin 400 TL, ZOE'ye ise 316 bin 900 TL'lik cazip fiyatlarla sahip olabiliyor.

DACİA

DACİA
Dacia kredi taksiti ödemelerini 2022 Ocak ayına kadar erteleyebiliyor. Sınırlı sayıdaki 2021 model yılı araçlardan Duster Comfort ECO- G 100 bg 4x2 versiyonu, 193 bin 400 TL'den benzinli fiyatına tüketicilerle buluşuyor. Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg versiyonu 160 bin 400 TL Dokker Combi Ambiance ECO-G 110 bg ise 151 bin 400

HONDA

HONDA
Honda CR-V, 150.000 TL, 12 ay vade ve %0.99 faiz avantajıyla satışa çıkarıldı. Honda Civic Sedan, %0,99 faiz avantajıyla araç alacakları bekliyor. 1.6L Elegance Benzin & ECO versiyonları için 90.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranı, 1.5L Turbo Executive versiyonu için 45.000 TL, 12 ay ve %0.99 faiz oranı sunuluyor

FORD

FORD
Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,991 faiz kampanyaları sunuluyor.
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