Sıfır otomobilde 70 bin TL'lik indirim! Sıfır faiz de var, kasko indirimi de: İşte liste...

Sıfır araç sahibi olmak isteyenlere müjdeler peş peşe geldi. Otomobil firmaları adeta kampanya yarışına girdi. Sıfır faiz, takas indirimi, yakıt hediyesi ve kasko indirimi gibi pek çok imkânı bir arada sunan otomobil firmalarını sizler için listeledik. Renault’dan Volkswagen’e; Opel’den Peugeot’a birbirinden çeşitli araç listesinden siz de hayalinizdeki arabayı bulabilirsiniz.

SIFIR OTOMOBİLDE SIFIR FAİZ

2021 yılının yarısını geride bırakırken, 2022 model araçların hazırlığını yapan otomobil firmaları ellerindeki stokları eritmek için temmuz ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti. Kimi marka, sıfır araca faiz uygulamazken, kimileri de takas indirimi ve avantajlı fiyatlarla tüketicinin yüzünü güldürdü. Sizler için kampanya yapan otomobil firmalarını bir araya getirdik. İşte kampanyalarını açıklayan sıfır otomobil markalar: