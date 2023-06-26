Sıfır otomobilde yeni dönem! Haydarpaşa Garı’ndaki o görüntüler dikkat çekti: Yaklaşık 15 gündür…

Bu haberlerin ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddialar "asparagas" olarak nitelendirdi ve, “Bakanlığımız tarafından resmi açıklama gelmediği sürece bu tür asparagas haberlere itibar etmeyiniz lütfen” dedi.