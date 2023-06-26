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Sıfır otomobilde yeni dönem! Haydarpaşa Garı’ndaki o görüntüler dikkat çekti: Yaklaşık 15 gündür…

26.06.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de son aylarda yaşanan sıfır otomobil teslimatlarındaki gecikmeleri önlemek için yeni bir uygulama başlatıldı. Haydarpaşa Garı'nın yanındaki boş alanda kurulan çadırlarda, sıfır araçlar bayiye gitmeden zaman tasarrufu sağlayarak sahiplerine teslim ediliyor. Ayrıca ikinci el araba için ortaya atılan Almanya, Hollanda gibi ülkelerden ithalat yapılacağı iddialarına da Ticaret Bakanlığı’ndan yanıt gecikmedi.

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın yanındaki, Haydarpaşa gümrüğündeki eski siloların bulunduğu boş alan yaklaşık 15 gündür yeni bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor.
Devam eden uygulamada, gümrük kontrolünden geçerek gemiden indirilen araçlar, TIR'lara yüklenerek satıldıkları bayilere gitmek yerine, Haydarpaşa Garı ve gümrük bölgesinin yanında kalan alandaki çadırlarda bekletiliyor.

Çadırda, bayiler tarafından otomobillerle ilgili işlemler yapıldıktan sonra, sahipleri çağırılıyor.

Çadırlara gelen araç sahipleri, kısa süren işlemlerin ardından otomobillerine kavuşuyor.

Bu uygulama ile normalde TIR'lara yüklenerek satıldıkları bayilere gönderilmesi gereken araçlarda teslim süresinin bir iki hafta öne alınabildiği, uygulamanın bayram öncesinde vatandaşların araçlarını daha hızlı teslim almaları için hayata geçirildiği öğrenildi.

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Öte yandan son dönemde iç piyasayı rahatlatmak amacıyla Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'dan ikinci el araba ithalatı yapılacağına yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Bu haberlerin ardından Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu iddialar "asparagas" olarak nitelendirdi ve, “Bakanlığımız tarafından resmi açıklama gelmediği sürece bu tür asparagas haberlere itibar etmeyiniz lütfen” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

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