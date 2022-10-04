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Sıfır otomobile 'ambargo' zammı geliyor! Yıl sonuna kadar yüzde 20 daha artacak... (600 bin liranın altındaki sıfır araçlar ve Ekim 2022 güncel fiyatlar)

04.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Avrupa’ya gaz yaptırımı sıfır araba fiyatlarını vuracak. Pandeminin etkilerini henüz üzerinden atamayan sektör şimdi bir de enerji sorunuyla karşılaşınca otomobil fiyatlarında yeni zamlara neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Sektör temsilcileri yıl sonuna kadar sıfır kilometre araçların fiyatlarında yüzde 20 artış beklendiğini açıkladı. Öte yandan markaların ekim ayı kampanyalı fiyatları da belli oldu. İşte 600 bin liranın altındaki sıfır otomobiller…

Ukrayna’nın işgali sonrası karşılıklı ambargo silahını kullanan Rusya ile Avrupa arasındaki enerji gerginliği devam ediyor. Rusya’nın Avrupa’ya sevkiyat yaptığı ana boru hatlarından Kuzey Akım 1 üzerinden doğal gaz akşını kesmesi ile kıta elektrik ve doğal gaz kriziyle karşı karşıya. Enerji krizi adım adım gelirken otomotiv sektörü için pandemiden sonra yeni tehlike çanları çalmaya başladı. Sektör temsilcileri, Rusya'nın son kozunu kullanarak doğalgaz akışını kesmesiyle Avrupa ülkelerindeki otomotiv üretiminin zorlu bir sürece gireceğini ve krizin daha da derinleşeceğini öngörüyor. Bu gelişmelerle halihazırda zor zaten zor günler geçiren sektörde fiyat artışlarının ise kaçınılmaz olduğu dile getiriliyor.

3 HAFTADA YÜZDE 15’TEN FAZLA ARTIŞ

Sıfır otomobillerde fiyatlar son bir yılda inanılmaz rakamlara ulaşırken enerji maliyeti kaynaklı yeni zamların kapıda olduğunu söyleyen Motor Aşin CEO'su Saim Aşçı, “Ülkemizdeki otomobil fabrikalarında yaşanan enerji maliyetlerindeki artış ile Avrupa'da yaşananı ayrıştırmamız gerekiyor, zira Avrupa gerçek bir enerji krizi ile karşı karşıya ve alternatif enerji kaynaklarına erişim bugünden yarına çözülecek bir problem değil, bu sebeple yıl sonuna kadar sıfır km araç fiyatlarında ortalama yüzde 20 artış görebiliriz, aynı durum yedek parçalar için de geçerli. Örneğin sadece debriyaj balatalarında ve termostatlarda 3 hafta içinde yüzde 15’den fazla fiyat artışı yaşandı” dedi.

Aşçı, araç fiyatlarındaki artışın sene sonuna doğru daha fazla hissedileceğini de sözlerine ekledi.

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“BUGÜN YARIN ÇÖZÜLECEK BİR SORUN DEĞİL”

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2020 yılı verilerine göre nihai enerji tüketiminde doğal gazın payının en yüksek olduğu ülke yüzde 37,6 ile Hollanda. Ardından Macaristan (yüzde 32,3), İtalya (yüzde 30,9), Belçika (yüzde 29,3) ve Almanya (yüzde 26,8) geliyor. Türkiye ise yüzde 25,7 ile 6. sırada yer alıyor.

“Ancak şunu ayrıştırmak lazım, ülkemizde yaşanan enerji maliyetlerindeki artış, otomobil üretiminde yüzde 15’ler seviyesindeyken Avrupa ülkelerinde maliyet artışından öte, gerçek bir enerji krizinden söz ediyoruz” diyen Aşçı, “Rusya, elindeki son kozu Avrupa’ya karşı uygulamış durumda, bu da otomobil üretimi gerçekleştiren fabrikalar özelinde ciddi bir krizi tetikleyecektir, zira resesyondan bahsediliyor. Ancak bu kriz durumu, ülkemizin alternatif bir pazar olmasına kısa vadede fırsat yaratabilir, tedarik edilebilecek belirli ürünler noktasında Türkiye ilk tercih olabilir. Yerli üreticiler olarak yeni bir pozisyon almamız gerekiyor. Avrupa ülkeleri alternatif enerji kaynakları arayışında olsa da bugün yarın çözülecek bir sorun değil” dedi.

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YEDEK PARÇADA YÜZDE 15, OTOMOBİLLERDE YÜZDE 20 ARTIŞ

Otomobil üreticilerinin üretime ara vereceğini ya da kapasite düşüklüğüne gideceğini kaydeden Aşçı, "Üretimin azalması, maliyetlerin artışı, doğrudan maalesef sıfır kilometre otomobil fiyatlarında artışı tetikleyecek, artışı sene sonuna doğru daha net hissedeceğimizi, ortalama yüzde 20 artış olacağını öngörüyoruz. Tedarik ayağındaki maliyet artışları sebebiyle yerli üretim otomobillerde de fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır, otomobil gittikçe değerlenen bir kıymet olarak ön plana çıkarken tüm bu durum maalesef ikinci el araç fiyatlarında artışı da tetikler. İşin yedek parça boyutunda ise fiyat artışları şu anda hissedilir durumda; örneğin sadece debriyaj balataları ve termostatlarda 3 hafta içinde yüzde 15’den fazla artış yaşandı” yorumunda bulundu.

Mynet’in derlediği haberde, 600 bin liranın altındaki sıfır araçlar ve markaların Ekim 2022 güncel kampanyalı fiyatları da belli oldu.

Otomobil markalarının Ekim 2022 güncel fiyat listesi

Renault Clio fiyat listesi

Renault Clio fiyat listesi
Joy 1.0 Sce 65 bg - 403.000 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 485.900 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 506.000 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg - 548.000 TL

Renault Taliant fiyat listesi

Renault Taliant fiyat listesi
Joy 1.0 Sce 65 bg - 403.000 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 507.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 539.000 TL

Renault Megane Sedan fiyat listesi

Renault Megane Sedan fiyat listesi
Joy 1.3 TCe 140 bg - 539.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg - 549.000 TL

Toyota Corolla Sıfır Araç Fiyat Listesi

Toyota Corolla Sıfır Araç Fiyat Listesi
Toyota Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel - 572.250 TL
Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S Benzin Otomatik - 597.400 TL
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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil
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