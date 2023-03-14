FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. SON DAKİKA | Togg'un satış fiyatı belli oldu! Merakla bekleniyordu: T10X modelinde ön siparişler için gözler bu tarihlerde

SON DAKİKA | Togg'un satış fiyatı belli oldu! Merakla bekleniyordu: T10X modelinde ön siparişler için gözler bu tarihlerde

14.03.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yerli otomobil Togg'un fiyatı belli oldu. Togg'un T10X modeli 953 bin TL'den satışa sunulacak. Ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında alınacak. Fiyat ve ön sipariş tarihi bilgilerinin açıklanmasının ardından Togg'dan ilk açıklama da geldi.

Son dakika haberi: Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un merakla beklenen fiyatı belli oldu! T10X modeli ön sipariş ile satışa çıkacak. Togg CEO'su Gürcan Karaş, "Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

thumbs_b_c_de6f90356715beaf3151d0982d385128

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN SİPARİŞLER ALINACAK

16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

thumbs_b_c_496b21cb7d41d464dd54abb19aa2e40e

TOGG'DAN İLK AÇIKLAMA!

Togg CEO'su Gürcan Karakaş'tan da yerli otomobilin satışa sunulmasıyla ilgili açıklama geldi. Siparişlerde bireysel kullanıcıların öncelikli olacağının altını çizen Karakaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg’a, Türkiye’ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Geride bıraktığımız beş yılda planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız web sitemiz veya Trumore uygulamamız üzerinden katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."

thumbs_b_c_5edb77626c186ab4ead1e46813535eaa

ÇEKİLİŞ NASIL OLACAK?

Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 yılı boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek.
Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

İŞTE TOGG'UN DETAYLARI

523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ

523 KİLOMETRE MENZİL SEÇENEĞİ

Togg, akıllı cihazı C-SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

İKİ DONANIM SEVİYESİ VE İKİ BATARYA SEÇENEĞİ SUNULACAK

İKİ DONANIM SEVİYESİ VE İKİ BATARYA SEÇENEĞİ SUNULACAK

160 kW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X’in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).

T10X’in fiyatları şöyle oluştu:

  • V1 RWD standart menzil 953 bin TL
  • V2 RWD standart menzil 1 milyon 55 bin TL
  • V2 RWD uzun menzil 1 milyon 215 bin TL

ÇİFT MOTORLU T10X AWD 29 EKİM’DE ÖZEL SERİ İLE YOLLARDA OLACAK

ÇİFT MOTORLU T10X AWD 29 EKİM’DE ÖZEL SERİ İLE YOLLARDA OLACAK

T10X’in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK

28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ “STANDART”

YÜKSEK TEKNOLOJİ “STANDART”

Mobilite deneyimini yeniden tanımlayarak, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştiren Togg, bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturuyor. Trumore platformunu oluşturan Earn.more (Kazan), Go.more (Gez), Play.more (Eğlen) ve Scale.more (Geliştir) başlıklarında mobilite ekosisteminin tüm fırsatlarını sunuyor. Veriyi işleyip yapay zekâ ile geliştirebilen T10X, daha çok kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli gelişen bir akıllı cihaz olarak yollara çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
togg

En Çok Okunan Haberler

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Tepki geldi! "Geçmiş cinsel hayatı mı..."

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Milyonlar havada uçuştu! Balya balya paraları bavullarla taşıdılar

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

Altın fiyatları gaza bastı! 1.500 TL sesleri yükseliyor...

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

İhtiyaç kredileri ile ilgili Merkez Bankası’ndan yeni karar! 70 bin lira detayı…

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Togg fiyatında yüzde 21 düşüş! Ön sipariş ve ilk teslimat tarihi

Banka iflasları akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi!

Banka iflasları akaryakıt fiyatlarını da değiştirdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Seyahatlerinize şıklık katacak valizlerde %50 indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.