Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında büyük oyun: Yüzde 50'ye varan farklar çıkarıyorlar!

Türkiye’de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası’nda kriz sürüyor. Sigorta şirketleri trafik sigortalarını tarife üzerinden kesmemek için yeni düzenlemeler yapmaya başladı. Birçok sigorta şirket ek hizmetler ekleyerek yüksek tutarlı poliçe bedelleri tahsil ediyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar denetim çağrısı yapıyor.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

