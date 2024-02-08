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  4. Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında büyük oyun: Yüzde 50'ye varan farklar çıkarıyorlar!

Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında büyük oyun: Yüzde 50'ye varan farklar çıkarıyorlar!

08.02.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren Zorunlu Trafik Sigortası'nda yaşanan sıkıntılar son aylarda üst seviyelere ulaştı. Sigorta şirketleri ek hizmetler ekleyerek poliçe bedeline yüzde 50'ye yakın farklar çıkarıyor.

Türkiye’de 29 milyon aracın yaptırması gereken Zorunlu Trafik Sigortası’nda kriz sürüyor. Sigorta şirketleri trafik sigortalarını tarife üzerinden kesmemek için yeni düzenlemeler yapmaya başladı. Birçok sigorta şirket ek hizmetler ekleyerek yüksek tutarlı poliçe bedelleri tahsil ediyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar denetim çağrısı yapıyor.
Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Tarifeye göre 6 bin 300 TL’ye kesilecek bir trafik poliçesine fiyat teklifi vermeyen birçok sigorta şirketi, sistemlerinde hata gösterip sadece zorunlu poliçeyi kesmiyor. Kamuya ait sigorta şirketi, bayilerine gün içinde kullanılmak üzere kasko veya elementer poliçe kesilince, 1’e 1 trafik poliçe kesme imkanı veriyor.

Özel birçok sigorta şirketi ise, ek mali tazminat ve çekici hizmeti gibi basit konuları ilave ederek, poliçe bedeline yüzde 50 gibi yüksek farklar çıkartarak mecburi trafik poliçesi kesmeyi kabul ediyorlar.

Son bir yılda Türkiye’de trafiğe yaklaşık 945 bin yeni aracın girmesiyle mecburi poliçe geliri artarken sigorta şirketleri de kendilerine yeni poliçe düzenlemeleri getiriyor. Trafik sigortalarını tarife üzerinden kesmemekte direten şirketlere, ciddi bir müeyyide de uygulanmıyor.

Devlete Motorlu Taşıtlar Vergisi’ni (MTV) 2023 de katlamalı ödeyen araç sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın trafik sigortasındaki arıza ve ek teminat ile zamlı poliçe oyununa son vermesini bekliyor. Gününde trafik poliçesini yenileyemeyen birçok vatandaş ise araç kullanmaktan vazgeçiyor.


(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik sigorta
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