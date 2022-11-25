Togg’un fiyatı için CEO Karakaş net konuştu! Bu planı ilk kez duyacaksınız: Şubat 2023’ü işaret ederek açıkladı…

CEO Karakaş, ihtiyaçlarının üzerinde üretim yaptıklarına dikkat çekerek, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı otomotiv üreticileri ile görüşüyoruz. İmza aşamasına geldiğimiz şirketler de var. Çünkü elektrikli araçlara geçiş hızlanırken birçok marka batarya üretimi yapmıyor. Hücre bu işin en önemli kısmı ve biz bunu da yapıyoruz” diyor.