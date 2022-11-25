Togg’un fiyatı için CEO Karakaş net konuştu! Bu planı ilk kez duyacaksınız: Şubat 2023’ü işaret ederek açıkladı…

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, son teknolojiyle donatılı ve her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip Togg’un Gemlik fabrikasında gövde, montaj ve boyahane bölümleri basın mensuplarına tanıtıldı. Mart 2023’te yollara çıkmaya hazırlanan TOGG için Üst Yönetici Gürcan Karakaş Togg’un teknik özelliklerinden fiyatına, üretilecek modellerden kârlılığı kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
En çok merak edilen konulardan bir tanesi elbette Togg’un fiyatı. Aracı duyurulduğu günden beri konuşulan birçok rakam var ancak, Gürcan Karakaş, “Togg'un fiyatı şubat ayında açıklanacak” dedi. “İleri teknolojiye sahip bir akıllı cihaz olarak yola çıkacak Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak.
Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak” ifadelerini kullanan Karakaş, “Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 yılı boyunca teslim edilecek. İlk akıllı cihazın mart sonunda trafiğe çıkmasının ardından, ortalama 18 ay sonra Avrupa pazarına giriş yapılacak. Sedan model akıllı cihaz 2025 yılının ilk yarısında piyasada olacak” şeklinde açıklamada bulundu.
Rekabette fark yaratmayı hedefleyen Togg’un kârlılığı hakkında değerlendirmede bulunan Gürcan Karakaş, otomobilden sağladıkları gelirden çok sundukları ek ürünler ve hizmetlerden gelir elde edileceğini dile getirdi.
Togg’un teknoloji merkezinin şirketleştirilmesi hedefleniyor. Çünkü Togg’un geliştirdiği ürünlere dışarıdan bir talep var ve bu fırsata dönüştürülmek isteniyor. Öte yandan Togg, Farasis ile yüzde 50 ortaklıkla Türkiye’de batarya üretiliyor.
CEO Karakaş, ihtiyaçlarının üzerinde üretim yaptıklarına dikkat çekerek, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında farklı otomotiv üreticileri ile görüşüyoruz. İmza aşamasına geldiğimiz şirketler de var. Çünkü elektrikli araçlara geçiş hızlanırken birçok marka batarya üretimi yapmıyor. Hücre bu işin en önemli kısmı ve biz bunu da yapıyoruz” diyor.