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  4. ‘Ya bize uyacaksınız ya da bekleyeceksiniz…’ İkinci el araba almak isteyenler dikkat, çifte tarife! 5 ay daha süre verildi

‘Ya bize uyacaksınız ya da bekleyeceksiniz…’ İkinci el araba almak isteyenler dikkat, çifte tarife! 5 ay daha süre verildi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
01.02.2024 10:20 | Son Güncelleme:
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İkinci el araba fiyatları galerilerde yüzde 15’e kadar geriledi. Ancak ilan sitelerinde bireyse satıcılar fiyatı sabit bırakmak bir yana yüzde 20 yükseltti. Sebebi ise geçen yıl fiyatlarda yaşanan ‘pik’ dönemde aldığı aracı zararına satmak istememesi. Galericiler “Bireysel satıcı ya piyasaya uyacak, ya da yaz dönemini bekleyecek. Sarı siteye koyduğu yüksek ilanlar ile belirleyici oluyorlar, piyasanın dengesi bozuluyor” diyor.

İkinci el otomobil piyasasındaki fiyat düşüşleri Eylül ayından bu yana sürüyor. Ortalama fiyatlar yüzde 10-15, bazı lüks araçlarda ise yüzde 20’leri buldu. Galericiler fiyatları olması gereken banda çekti. Ancak aracını satmak isteyen vatandaş fiyatı aşağıya çekmek istemiyor. Bunda en büyük sebep ise aracını fiyatların en yüksek olduğu dönemde almış olması.

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YÜKSEK FİYATTAN ALINAN ARAÇLAR BEKLEMEDE KALDI

YÜKSEK FİYATTAN ALINAN ARAÇLAR BEKLEMEDE KALDI

Örneğin bundan tam bir yıl önce (Şubat 2023) 1 milyon 300 bin liraya otomobil alan bir kişi, bugün aracını aynı fiyata satamıyor. Galeriye gittiğinde araca 1 milyon ve aşağısı fiyat veriliyor. Kendi satmak istediğinde ise aldığı fiyatın üstüne çıkamıyor. Bu nedenle satmayıp ilanda bırakmayı tercih ediyor. Bu da ‘belirleyici’ fiyat oluyor. Çünkü araç alan kişilerin çoğu ilan sitesi üzerinden aracının fiyatını belirliyor.

HAZİRAN’DAN SONRA FİYATLAR YÜKSELEBİLİR

HAZİRAN’DAN SONRA FİYATLAR YÜKSELEBİLİR

Kısacası esnaf ticarete devam etmek için fiyatları aşağı çekerken, bireysel satıcı beklemeyi tercih ediyor. Bu da internette ‘köpük’ fiyata sebep oluyor. Galericiler ikinci elde fiyatların bir süre daha düşük seyredeceğini, ancak Haziran-Temmuz döneminde yeniden yükselişe geçeceğini ifade ediyor.

“YEMEDİĞİMİZ HAKARET KALMIYOR”

“YEMEDİĞİMİZ HAKARET KALMIYOR”

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Galerici Yaşar Örnek, “Piyasa düştü. Satıcı vatandaş, bunu kabul etsin. Bize de gelip aracını satmak için fiyat alıyorlar. Piyasa düştüğü için ona göre fiyat veriyoruz, yemediğimiz hakaret kalmıyor. Her dönem ikinci elden kazanamazsın ya da sabretmek zorundasın” dedi.

“KİŞİSEL İLANLAR PİYASANIN YÜZDE 20 ÜZERİNDE”

“KİŞİSEL İLANLAR PİYASANIN YÜZDE 20 ÜZERİNDE”

“Geçen yıl pik dönemden aldığın aracı şimdi üstüne kâr koyup satamıyorsun. İlana yüksek fiyattan koyunca da belirleyici fiyat oluyor” ifadelerini kullanan Örnek, “Kişisel ilanlardaki arabaların çoğu normal piyasa değerinin yüzde 20 üstünde… Bireysel alıcı da satıcı da malum siteyi dikkate alıyor. Normal piyasa bu değil. En azından şimdilik” şeklinde değerlendirmede bulundu.

SIFIR OTOMOBİLDE ZAMLAR BAŞLADI

SIFIR OTOMOBİLDE ZAMLAR BAŞLADI

Yıl sonuna doğru bayilerin sıfır otomobil satışlarında fiyat düşüşüne gitmesi ve çeşitli kampanyalar açıklaması ile piyasaya binlerce yeni aracın girdiğini söyleyen Örnek şunları ifade etti:

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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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