‘Ya bize uyacaksınız ya da bekleyeceksiniz…’ İkinci el araba almak isteyenler dikkat, çifte tarife! 5 ay daha süre verildi

YÜKSEK FİYATTAN ALINAN ARAÇLAR BEKLEMEDE KALDI

Örneğin bundan tam bir yıl önce (Şubat 2023) 1 milyon 300 bin liraya otomobil alan bir kişi, bugün aracını aynı fiyata satamıyor. Galeriye gittiğinde araca 1 milyon ve aşağısı fiyat veriliyor. Kendi satmak istediğinde ise aldığı fiyatın üstüne çıkamıyor. Bu nedenle satmayıp ilanda bırakmayı tercih ediyor. Bu da ‘belirleyici’ fiyat oluyor. Çünkü araç alan kişilerin çoğu ilan sitesi üzerinden aracının fiyatını belirliyor.