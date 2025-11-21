Yarın başlıyor! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek yeni gümrük vergisi düzenlemesiyle, Avrupa Birliği ve STA dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillerde fiyatların önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçlara yüzde 25-30 oranında ilave vergi veya maktu dolar tutarı uygulanacak.

BAZI MARKALARIN FİYATI 500 BİN LİRA ARTACAK!

Bu değişiklik özellikle Japonya, Güney Afrika ve Tayland menşeli modellerde ciddi zamlar yaratırken, araç satın almayı planlayan tüketicilerin karar sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor. Bazı markaların fiyatı 500 bin lira artacak.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Geçtiğimiz Eylül ayında AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre ek vergi uygulanması kararı alınmıştı. Yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi kuralı getirildi. İthal edilen araçların satışlarında sorun oluşmaması için iki aylık süre sunulmuştu ve sadece bir gün kaldı.