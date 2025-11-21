FİNANS

Yarın başlıyor! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak

22 Eylül 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışında kalan ülkelerden ithal edilen otomobillere yeni ek gümrük vergileri getirdi. Yeni oranlar 22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek. Bazı markaların fiyatı 500 bin lira artacak. İşte zamlanacak otomobil markaları ve modelleri.

Yarın başlıyor! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak
Cansu Akalp

22 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek yeni gümrük vergisi düzenlemesiyle, Avrupa Birliği ve STA dışındaki ülkelerden ithal edilen otomobillerde fiyatların önemli ölçüde değişmesi bekleniyor. Konvansiyonel, hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli araçlara yüzde 25-30 oranında ilave vergi veya maktu dolar tutarı uygulanacak.

BAZI MARKALARIN FİYATI 500 BİN LİRA ARTACAK!

Bu değişiklik özellikle Japonya, Güney Afrika ve Tayland menşeli modellerde ciddi zamlar yaratırken, araç satın almayı planlayan tüketicilerin karar sürecini hızlandırabileceği belirtiliyor. Bazı markaların fiyatı 500 bin lira artacak.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Geçtiğimiz Eylül ayında AB ve Türkiye'nin Serbest Ticaret Anlaşması dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre ek vergi uygulanması kararı alınmıştı. Yüzde 10'luk ek verginin üzerine en az yüzde 25 ya da araç başına minimum 6 bin dolar ek vergi kuralı getirildi. İthal edilen araçların satışlarında sorun oluşmaması için iki aylık süre sunulmuştu ve sadece bir gün kaldı.

ORANLAR TAM OLARAK NE?

Yarın başlıyor! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak G1

Mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ek olarak uygulanacak yeni oranlar şöyle gerçekleşti:   Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV): + yüzde 25 (minimum 6 bin dolar), plug-in Hibrit (PHEV): + yüzde 30 (minimum 7 bin dolar), tam elektrikli (BEV): + yüzde 30 (minimum 8 bin 500 dolar).

HANGİ MODELLERDEN ZAMLARDAN ETKİLENECEK?

Yarın başlıyor! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak G2

Türkiye'de sorunsuzluğuyla nam salmış olan Japon otomobillerinin bazıları yeni gümrük vergisinden etkilenecek.   Honda'nın neredeyse tüm modellerinin fiyatı artış yaşayacak. Civic, Jazz, CR-V, HR-V'nin fiyatında yükseliş bekleniyor.

Yarın başlıyor! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak G3

Toyota'nın yerli üretimi olan Corolla ve CH-R dışında Avrupa Birliği'nde üretilen Yaris ve Corolla Hatchback dışındaki tüm modelleri vergi artışından etkilenecek. Corolla Cross, RAV4, Land Curiser Prado'nun fiyatı artacak.

Yarın başlıyor! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak G4

Nissan'ın X-Trail modeli vergi artışından dolayı zamlanacak.

Yarın başlıyor! Bu otomobillerin fiyatları 500 bin lira artacak G5

Subaru'nun ise Forester ve Crosstrek modelleri vergiden etkilenecek.

