Yüksek kredi faiz oranları yeni döneme kapı araladı! Otomobilde ikinci el devri başlıyor: ‘Pik yapacak’ diyerek tarihi duyurdular

Geçtiğimiz yılın aralık ayına kadar gerileme gösteren ikinci el araç fiyatlarında yeni yıl itibarıyla yön değişti. Şu anda araç almak isteyen vatandaşların aklındaki soru ise ‘fiyatlar daha da artacak mı? oluyor. Peki araç almak için hangi dönem daha cazip? İkinci elde en çok satılan 5 model belli oldu.
VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli ve İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ikinci elde fiyat artışının nedenlerini ve kilometre, araç yaşı ve modeline göre en çok tercih edilen araçları sıraladı. İki uzman isim sektöre ilişkin çarpıcı detayları Milliyet’e açıkladı.
“VavaAI Fiyat Endeksi’nin Ocak 2024 sonuçlarına göre eylül ayından itibaren düşüşe geçen, aralık ayında ise sabit kalan ikinci el araç fiyatları, yeni yılla birlikte yeniden artışa geçerek yüzde 3 yükseldi. Önümüzdeki aylarda da fiyatların kur ve enflasyona paralele bir artış göstermesini bekliyoruz.
2023 yılının tamamına baktığımızda, ikinci el araç fiyatları, enflasyon ve döviz artışına paralel bir yükselişle yılı kapattı. Bu yükselişin birkaç temel sebebi var. Öncelikle sıfır otomobillerin fiyatlarında yaşanan artış, ikinci el araçlara olan talebi artırdı. Ayrıca son dönemde ulaşım tercihlerinde yaşanan değişim, bireylerin kişisel araçlara yönelimini artırdı ve ikinci el araç talebini tetikledi. İkinci el otomobil tasarrufun korunmasını sağlarken, bir yandan da sürüş ve ulaşım konforu getiriyor. Bunların yanı sıra araç fiyatları, enflasyon ve kur gibi göstergelerle çok paralel bir trend izliyor. Bu faktörlerin bir araya gelmesi, ikinci el araç piyasasında değer artışını da beraberinde getirdi.
2023’ün son aylarındaki gerilemeye rağmen ikinci el araçlar, yılı enflasyon ve kur artışına paralel bir artışla kapatarak hem alıcılarına hem de satıcılarına kazandırdı. Global enflasyona ve artan üretim maliyetlerine bağlı olarak sıfır araçlara gelen yeni yıl zamlarının da etkisiyle ikinci ele olan talebin haziran ayına kadar giderek artacağını öngörüyoruz.
Fiyatların sıkı para politikasının da etkisiyle kur ve enflasyonla paralel biçimde yukarı doğru seyrinin devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle aracını değiştirmek veya yeni bir araç almak isteyenler içinde bulunduğumuz dönemi iyi değerlendirmeli. Yani şubat ayı, araç sahibi olmak isteyenler için avantajlı bir dönem. 2024 yılının genelinde ise, ikinci el araç piyasası, alıcılar ve satıcılar arasında sağlıklı bir denge oluşturarak her iki taraf için de fırsatlar sunmaya devam edecektir. Bu çerçevede özellikle tüketicilerin uygun maliyetli krediye ulaşımı konusunda kolaylıklar sağlandığında, pazarın ilk 6 ay sonunda 2023’ün ilk yarısını da geçecek bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz.
Bu yıl da tüketicilerin araç tercihleri 2023 ile benzer şekilde seyrediyor. En çok satılan modeller arasında Fiat Egea yine zirvede yer alıyor. Onu sırasıyla Honda Civic, Renault Clio, Renault Megane ve Volkswagen Polo izliyor. Bu 5 model, geçtiğimiz yıl toplam araç satışlarının yüzde 28’ini oluşturdu.