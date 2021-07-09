Yüzde 0,49 faizle araç kredisi! Fiat, Ford, Hyundai, Toyota, Opel...

2020 yılının mart ayından beri hayatımızda olan koronavirüs hemen her sektörü olumsuz etkiledi. Bu sektörlerden birisi de otomotiv şirketleri oldu. Hem galericiler hem vatandaş, fiyatların artışından şikâyetçiyken, araç kredilerinde büyük fırsatlar peş peşe geldi. Ford, Fiat, Hyundai, Toyota, Opel ve daha pek çok aracı uygun kredi imkânlarıyla alabilmek mümkün.

DÜŞÜK FAİZLİ ARAÇ KREDİSİ

Yeni bir araç sahibi olmak için bankaların yolunu tutan pek çok kişi yüksek faiz nedeniyle kararlarından vazgeçiyor. Araç firmaları ise bu tip müşteriler için birbirinden güzel kampanyalar sunuyor. Birçok otomobil firması belirli faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlarken; Ford tarafından başlatılan kampanyayla; 0,49 faiz karşılığında 100 bin TL'ye kadar ödeme sağlanıyor. Sizler için araç firmalarının kampanyalarını bir araya getirdik. Aşağıdaki listeden hem fiyatları hem de kampanyaları öğrenebilirsiniz.