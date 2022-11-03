'Yüzde 20 daha artacak' deniyordu: Sıfır otomobil fiyat listelerinde ilginç detay! Son 3 aylık tablo herkesi şaşkına çevirdi! (Kasım 2022 güncel liste fiyatları)

Pandemi sonrası hız kesmeden artan sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları için sektör temsilcileri 2022 yıl sonuna kadar yüzde 20 daha zam öngörüsünde bulunuyor. Satışlarda ise ciddi bir gerileme yaşanırken vatandaşlar ucuz otomobil alabilmenin yollarını arıyor. Hem sektör hem de vatandaşlar ÖTV matrah güncellemesinin gerekli olduğunu dile getirirken, son olarak bir otomobil markası fabrika çıkışlı ikinci el otomobil için adım atıldığını duyurdu. Piyasada ise 400 bin liranın altında araç bulmak artık imkansız. Bu rakamın altında yalnızca iki model araç kalırken, yaşanan tedarik sorunları nedeniyle de firmalar sadece listelerinde gösterebiliyorlar.

Ancak markaların liste fiyatlarına bakıldığında ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Fiyatlar yükselmeye devam etse de rakamların bahar ve yaz aylarında olduğu gibi 50 biner, 100 biner lira artmadığı görüldü. Bazı modellerin liste fiyatlarına bakıldığında son 3 aydır bir değişiklik olmadığı, hatta bazı modellerde fiyatların gerilediği de görüldü. Fiyatı artan modellerde de rakamın 25 bin lirayı geçmediği görüldü. Peki Kasım 2022 itibariyle piyasadaki en ucuz arabalar hangileri? İşte merak edilen o liste…