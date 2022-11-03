'Yüzde 20 daha artacak' deniyordu: Sıfır otomobil fiyat listelerinde ilginç detay! Son 3 aylık tablo herkesi şaşkına çevirdi! (Kasım 2022 güncel liste fiyatları)

Pandemi sonrası hız kesmeden artan sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları için sektör temsilcileri 2022 yıl sonuna kadar yüzde 20 daha zam öngörüsünde bulunuyor. Satışlarda ise ciddi bir gerileme yaşanırken vatandaşlar ucuz otomobil alabilmenin yollarını arıyor. Hem sektör hem de vatandaşlar ÖTV matrah güncellemesinin gerekli olduğunu dile getirirken, son olarak bir otomobil markası fabrika çıkışlı ikinci el otomobil için adım atıldığını duyurdu. Piyasada ise 400 bin liranın altında araç bulmak artık imkansız. Bu rakamın altında yalnızca iki model araç kalırken, yaşanan tedarik sorunları nedeniyle de firmalar sadece listelerinde gösterebiliyorlar.
Ancak markaların liste fiyatlarına bakıldığında ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Fiyatlar yükselmeye devam etse de rakamların bahar ve yaz aylarında olduğu gibi 50 biner, 100 biner lira artmadığı görüldü. Bazı modellerin liste fiyatlarına bakıldığında son 3 aydır bir değişiklik olmadığı, hatta bazı modellerde fiyatların gerilediği de görüldü. Fiyatı artan modellerde de rakamın 25 bin lirayı geçmediği görüldü. Peki Kasım 2022 itibariyle piyasadaki en ucuz arabalar hangileri? İşte merak edilen o liste…
İŞTE KASIM 2022 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (GÜNCEL LİSTE FİYATLARI)
CITROEN (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 461.000 - 461.000 - 461.000 TL
C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel - 507.000 - 507.000 - 507.000 TL
C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 519.000 - 519.000 - 519.000 TL
Citroen AMI 6 kw Elektrik Motor - 219.000 - 224.000 - 224.000 TL
DACIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 464.900 - 467.900 - 485.000 TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 455.000 - 458.000 - 475.900 TL
Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 469.000 - 472.000 - 490.000 TL
Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 483.000 - 489.000 - 509.900 TL
FIAT (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 450.900 - 449.900 - 452.900 TL
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP (Plus Paketli) - 467.400 - 470.400 TL
Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 389.900 - 389.900 - 395.900 TL
Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel Plus Paketli - 430.200 - 403.400 - 436.500 TL
Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 436.900 - 436.900 - 442.900 TL
Fiat Panda Cross 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 475.900 - 449.900 - 449.900 TL
Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 460.900 - 460.900 - 460.900 TL
HYUNDAI (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 331.500 - 331.500 - 331.500 TL
i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 373.000 - 373.000 - 373.000 TL
i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT - 385.000 - 385.000 - 385.000 TL
i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 437.000 - 437.000 - 437.000 TL
i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 470.500 - 470.500 - 470.500 TL
i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 479.500 - 479.500 - 479.500 TL
Bayon 1.4 MPI Jump Manuel – 472.000 - 472.000 - 472.000 TL
KIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 443.000 - 443.000 - 443.000 TL
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT - 450.000 - 450.000 - 450.000 TL
PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT - 460.000 - 460.000 - 460.000 TL
Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT - 460.000 - 460.000 - 460.000 TL
RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 452.000 - 466.000 - 471.000 TL