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  4. 'Yüzde 20 daha artacak' deniyordu: Sıfır otomobil fiyat listelerinde ilginç detay! Son 3 aylık tablo herkesi şaşkına çevirdi! (Kasım 2022 güncel liste fiyatları)

'Yüzde 20 daha artacak' deniyordu: Sıfır otomobil fiyat listelerinde ilginç detay! Son 3 aylık tablo herkesi şaşkına çevirdi! (Kasım 2022 güncel liste fiyatları)

03.11.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ucuz araba sahibi olmak isteyenler Kasım 2022 sıfır araç kampanyası için fiyat araştırmalarını hızlandırdı. 400 bin liranın altında otomobil bulmak artık imkânsız hale gelirken, fiyatların daha da yükseleceği dile getiriliyor. Ancak markaların güncel listelerine bakıldığında dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. Bazı modellerde son 3 ayda fiyatların hiç değişmediği, bazılarında ise gerileme olduğu görüldü. İşte Kasım ayı itibarıyla Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller...

Pandemi sonrası hız kesmeden artan sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları için sektör temsilcileri 2022 yıl sonuna kadar yüzde 20 daha zam öngörüsünde bulunuyor. Satışlarda ise ciddi bir gerileme yaşanırken vatandaşlar ucuz otomobil alabilmenin yollarını arıyor. Hem sektör hem de vatandaşlar ÖTV matrah güncellemesinin gerekli olduğunu dile getirirken, son olarak bir otomobil markası fabrika çıkışlı ikinci el otomobil için adım atıldığını duyurdu. Piyasada ise 400 bin liranın altında araç bulmak artık imkansız. Bu rakamın altında yalnızca iki model araç kalırken, yaşanan tedarik sorunları nedeniyle de firmalar sadece listelerinde gösterebiliyorlar.

Ancak markaların liste fiyatlarına bakıldığında ise dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Fiyatlar yükselmeye devam etse de rakamların bahar ve yaz aylarında olduğu gibi 50 biner, 100 biner lira artmadığı görüldü. Bazı modellerin liste fiyatlarına bakıldığında son 3 aydır bir değişiklik olmadığı, hatta bazı modellerde fiyatların gerilediği de görüldü. Fiyatı artan modellerde de rakamın 25 bin lirayı geçmediği görüldü. Peki Kasım 2022 itibariyle piyasadaki en ucuz arabalar hangileri? İşte merak edilen o liste…

İŞTE KASIM 2022 İTİBARİYLE EN UCUZ SIFIR OTOMOBİLLER (GÜNCEL LİSTE FİYATLARI)

CITROEN (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

CITROEN (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
C3 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel - 461.000 - 461.000 - 461.000 TL C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel - 507.000 - 507.000 - 507.000 TL C Elyse 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold - 519.000 - 519.000 - 519.000 TL Citroen AMI 6 kw Elektrik Motor - 219.000 - 224.000 - 224.000 TL

DACIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

DACIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
Yeni Sandero Comfort 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 464.900 - 467.900 - 485.000 TL Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg - 455.000 - 458.000 - 475.900 TL Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 469.000 - 472.000 - 490.000 TL Daci Yeni Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2 - 483.000 - 489.000 - 509.900 TL

FIAT (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

FIAT (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP - 450.900 - 449.900 - 452.900 TL Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP (Plus Paketli) - 467.400 - 470.400 TL Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 389.900 - 389.900 - 395.900 TL Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel Plus Paketli - 430.200 - 403.400 - 436.500 TL Egea Street 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel - 436.900 - 436.900 - 442.900 TL Fiat Panda Cross 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 475.900 - 449.900 - 449.900 TL Fiat Panda Urban 1.0 70 HP Hybrid Manuel - 460.900 - 460.900 - 460.900 TL

HYUNDAI (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

HYUNDAI (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
i10 1.0 MPI 67 PS Jump - 331.500 - 331.500 - 331.500 TL i10 1.0 MPI 67 PS Jump AMT - 373.000 - 373.000 - 373.000 TL i10 1.2 MPI 84 PS Style AMT - 385.000 - 385.000 - 385.000 TL i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump - 437.000 - 437.000 - 437.000 TL i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump - 470.500 - 470.500 - 470.500 TL i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style - 479.500 - 479.500 - 479.500 TL Bayon 1.4 MPI Jump Manuel – 472.000 - 472.000 - 472.000 TL

KIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)

KIA (EYLÜL-EKİM-KASIM FİYATLARI)
PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT - 443.000 - 443.000 - 443.000 TL PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT - 450.000 - 450.000 - 450.000 TL PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT - 460.000 - 460.000 - 460.000 TL Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT - 460.000 - 460.000 - 460.000 TL RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel - 452.000 - 466.000 - 471.000 TL
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Anahtar Kelimeler:
sıfır otomobil

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