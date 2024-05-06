Ev fiyatına kiralık yazlık villa! Otelleri da solladı: Çeşme, Bodrum, Ayvalık... Aylık 3 milyon 300 bin TL isteyen bile var

Havaların güzelleşmesiyle birlikte deniz, kum ve güneş hayalleri kurulmaya başlandı. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, bütçelerine uygun tatil planı yapmaya çalışırken; gördükleri fiyatlar karşısında ise geri adım atmak zorunda kalıyor.

Özellikle otellerin fahiş fiyatlar istemesi üzerine birçok kişi daha uygun olduğunu düşünerek kiralık yazlık ilanlarına bakmaya başladı. Ancak kiralık yazlıklar ise otel fiyatlarını da geçti.

ÖZEL HAVUZLU VİLLANIN AYLIK KİRASI 3 MİLYON 300 BİN TL

Show Haber'de yer alan habere göre; Bodrum'da denize uzak dubleks evin aylık kirası 65 bin TL olurken, denize sıfır özel havuzlu, özel plajlı villa içinse 3 milyon 300 bin TL isteniyor.

ÇEŞME'DE AYLIK İKİ KİŞİLİK SUİT 720 BİN TL

Çeşme'de dört artı bir tripleks villa aylık 250 bin TL'ye kiraya verilirken; 'deniz ayaklarımın altında olsun' diyenlerin işi ise daha zor. Çünkü ancak iki kişinin sığabileceği bir suitin aylık kirası ise 720 bin TL.

BALIKESİR, ÇANAKKALE DAHA HESAPLI

Biraz daha kuzeyde ise fiyatlar görece daha uygun. Ortalama bir villanın kirası Ayvalık'ta 70 bin TL, Çanakkale'de 65 bin TL.

