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Açığa satış işlemi nedir? Borsada açığa satış nasıl yapılır?

19.05.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finans gündeminin önemli konularından bir tanesi de borsa piyasasıdır. Borsa piyasası, özellikle yatırımcıları yakından ilgilendiren bir konudur. Birçok yatırımcı birikimlerini borsa üzerinden değerlendirmekte ve kazanç elde etmektedir. Borsa yatırımcılarını yakından takip ettiği işlemlerden bir tanesi açığa satış işlemidir. Açığa satış işlemi nedir, nasıl yapılır?

Açığa satış işlemi nedir? Borsada açığa satış nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Açığa Satış Nedir?
  • Açığa Satış Yasağı Nedir?
  • Açığa Satış Nasıl Yapılır?
  • Açığa Satış İşleminde Yukarı Adım Kuralı Nedir?

Borsa piyasasında değeri düşen hisse senetlerine yatırım yaparak kazanç elde etmek mümkündür. Bunun için açığa satış işlemi yapılmaktadır. Çoğu yatırımcı bu işlemin detayları merak konusudur.

Açığa Satış Nedir?

Açığa satış işlemi, borsada sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarını sonradan yerine koymak şartıyla satmak ya da satışına ilişkin emir vermek anlamına gelir.

Borsa piyasasının yatırım yapan kişilere sağladığı önemli olanaklardan biri açığa satış işlemidir. Bu işlem sayesinde yatırımcılar, birikimlerini değerlendirme imkanı bulurlar.

Borsa üzerinden sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan pek çok yatırımcıdan söz etmek mümkündür. Sermaye piysası araçları ile yapılan işlemlerden bir tanesi açığa satış işlemidir. Bu noktada borsada açığa satış ne demek sorunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak, açığa satış işlemi ile yatırım yapmayı mümkün kılar. Bu işlem yatırımcılara, çift yönlü fiyat hareketlerine yatırım yapma olanağı tanımaktadır.

Yatırımcılar, açığa satış işlemi ile ellerinde olmayan sermaye araçlarını sonradan yerine koymak koşulu ile yüksek fiyattan satabilir. Satış işlemini gerçekleştirdikten sonra aldıkları yatırım araçlarını daha düşük fiyata satarak yerine koyabilir. Böylelikle kar elde etmiş olur.

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Açığa Satış Yasağı Nedir?

Borsa piyasasında belirli zamanlarda bazı sermaye araçlarına açığa satış yasağı getirilir. Bu yasağın asıl amacı, borsa piyasasındaki ani düşüşlerin önüne geçmektir. Ellerinde sermaye aracı bulunan yatırımcılar ile açığa satış işlemi yapan yatırımcıların aynı anda satış yapması, menkul kıymetler üzerinde olumsuz etkiler gösterebilir. Bu durumun önüne geçebilmek için açığa satışlarda dönem dönem kısıtlamalar söz konusu olabilir.

Açığa Satış Nasıl Yapılır?

Bu işlemi yapmak isteyen yatırımcılar aşağıdaki adımları takip etmelidir;

  • Öncelikle yatırımcılar açığa satış emri vereceği sermaye piyasası aracını ödünç almalıdır.
  • Bu işlemin yapılabilmesi için yatırımcıların açığa satış emrini en baştan vermesi oldukça önemlidir.
  • Açığa satış işlemleri günlük olarak her fiyat düzeyinde tutar ve sözleşme adedi olarak ilan edilir.
  • Açığa satış yapmadan önce yatırımcıların borsa hakkında iyi bilgiye sahip olması kazanç elde etmeleri açısından önemlidir.

Açığa Satış İşleminde Yukarı Adım Kuralı Nedir?

Borsa piyasasında satışların aşırı arttığı dönemlerde yukarı adım kuralı uygulanır. Bu kural, açığa satış işlemi yapılacak olan yatırım aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyata satılması manasına gelir. Yatırımcılar, satın aldıkları hisse senetlerinin son fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksek olsa bile açığa satış işlemini rahatlıkla yapabilir.

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