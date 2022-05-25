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Akreditif nedir? Akreditif çeşitleri nelerdir?

23.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dış ticaret ile ilgilenen kişilerin en sık karşılaştığı terimlerden biri akreditif ödeme sistemidir. Özellikle dış ticaret yapan şirketler için bu ödeme sistemi oldukça önemlidir. Birçok şirket sahibi bu ödeme yöntemini tercih etmektedir. Yalnızca bankalar aracılığı ile kullanılabilen akreditif ödeme sistemi sayesinde ticaret alanındaki olası risklerin azaltılması mümkün hale gelir. Akreditif nedir, çeşitleri nelerdir?

Akreditif nedir? Akreditif çeşitleri nelerdir?

İçindekiler

  • Akreditif Nedir?
  • Akreditif Çeşitleri

Dış ticaret yapan çoğu şirket, akreditif ödeme sisteminin avantajlarından faydalanır. Bu nedenle dış ticaret ile uğraşanlar için akreditif ne demek sorusunun yanıtı önemlidir. Akreditif ödeme yöntemi, ithalat ve ihracat yapan tüm şirketleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu yöntem bankaların hemen hemen tamamında bulunmakta ve ticaret yapan şirketlere sunulmaktadır.

Akreditif Nedir?

Bankaların aracı olduğu ödeme sistemlerinden biridir. Bu ödeme sistemi, dış ticaret ile uğraşan kurumlar tarafından tercih edilir. Yurt dışında imal edilen mal veya hizmetleri yurt içinde satan kişiler, bu ödeme sisteminden yararlanabilir. Bunun için ithalat yapan şirketlerin bankalardan akreditif kredi alması gerekir.

Akreditif kredi, bilinen klasik kredilerden farklıdır. Bu yöntem bankalar ile yapılan bir anlaşma şeklidir ve daha çok alıcı ile satının birbirini tanımadığı, aralarında ilk ticaretin yapılacağı durumlarda tercih edilir. Alıcı ve satıcı birbirlerine olan yükümlülüklerini akreditif kredi belgesi ile resmi hale getirir. Bu ödeme yöntemi sayesinde hem alıcı hem de satıcının taşıdığı riskler minimuma indirilmiş olur.

Dış ticaret yaparken büyük miktarlar söz konusu olduğunda ithalatçının isteğine göre bankalar aracılığı ile bu kredi belgesi oluşturulur. Bu belge içerisinde ithalatçının, ihracatçıya hangi belgeleri ne zamana kadar tamamlaması gerektiği yazılı olur. Belgeler tamamlandığı takdirde ödemenin ne zaman yapılacağı, yine bu belge içerisinde yer alır. Bu şekilde her iki taraf da güven içerisinde ticaretini yapmış olur.

Akreditif Çeşitleri

Akreditif ödeme sisteminin kullanılabilmesi için dört tarafın olması gerekmektedir. İthalat yapan şirket ile birlikte o şirketin bankası ilk sıradadır. Diğer taraflar ise ihracat yapan şirket ile birlikte aradaki iletişimi sağlayacak yurt dışı bankasıdır.

Günümüzde dış ticaret yapan kurumlara fayda sağlayan çok sayıda akreditif türleri mevcuttur. Bu türler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.

  • Kabili Rücu Akreditif: Bankanın krediden vazgeçme hakkının var olduğu bir ödeme sistemidir. Banka istediği zaman akreditif kredisini iptal edebilir.
  • Teyitsiz Akreditif: Her iki taraf için de ödeme garantisinin bulunmadığı ödeme türüdür.
  • Teyitli Akreditif: Aracı olan yurt dışı bankanın olumlu yanıt verdiği ve konu olan malların bedelinin kesin ödeneceğini garanti eden ödeme türüdür.
  • Gayri Kabili Rücu: Banka tarafından şartlar yerine getirildiği takdirde kredinin iptali söz konusu değildir.
  • Karşılıklı Akreditif: Aracı satışlarda sıklıkla tercih edilen ödeme yöntemlerinden biridir. Aracı kurum hem ithalatçı hem de ihracatçı görevini üstlenir.
  • Devredilebilir Akreditif: İhracatçı kendi adına oluşturulan krediyi üçüncü bir şahsa transfer edebilir.
  • Rotatif Akreditif: Konu olan mal veya hizmet kullanıldıkça yeni kredi belgesine gerek duyulmaksızın otomatik olarak yenilenen ödeme sistemidir.
  • Kırmızı Şartlı Akreditif: Kredi belgesinde yer alan metnin üzerinde kırmızı olarak belirtilen ödeme sistemidir. Konu olan malların satın alınması, ulaşımı gibi süreçlerde avans ödemesinin geçileceğini ifade eder.
  • Yeşil Şartlı Akreditif: İthalatçıya peşin ödeme yapma fırsatını sunan ödeme şeklidir.
  • Garanti Akreditif: Bu ödeme sisteminde mal değil, hizmet ana konudur. Hizmetin garanti altına alınması esastır.
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