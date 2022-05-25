Akreditif nedir? Akreditif çeşitleri nelerdir?

Dış ticaret yapan çoğu şirket, akreditif ödeme sisteminin avantajlarından faydalanır. Bu nedenle dış ticaret ile uğraşanlar için akreditif ne demek sorusunun yanıtı önemlidir. Akreditif ödeme yöntemi, ithalat ve ihracat yapan tüm şirketleri yakından ilgilendiren bir konudur. Bu yöntem bankaların hemen hemen tamamında bulunmakta ve ticaret yapan şirketlere sunulmaktadır.
Bankaların aracı olduğu ödeme sistemlerinden biridir. Bu ödeme sistemi, dış ticaret ile uğraşan kurumlar tarafından tercih edilir. Yurt dışında imal edilen mal veya hizmetleri yurt içinde satan kişiler, bu ödeme sisteminden yararlanabilir. Bunun için ithalat yapan şirketlerin bankalardan akreditif kredi alması gerekir.
Akreditif kredi, bilinen klasik kredilerden farklıdır. Bu yöntem bankalar ile yapılan bir anlaşma şeklidir ve daha çok alıcı ile satının birbirini tanımadığı, aralarında ilk ticaretin yapılacağı durumlarda tercih edilir. Alıcı ve satıcı birbirlerine olan yükümlülüklerini akreditif kredi belgesi ile resmi hale getirir. Bu ödeme yöntemi sayesinde hem alıcı hem de satıcının taşıdığı riskler minimuma indirilmiş olur.
Dış ticaret yaparken büyük miktarlar söz konusu olduğunda ithalatçının isteğine göre bankalar aracılığı ile bu kredi belgesi oluşturulur. Bu belge içerisinde ithalatçının, ihracatçıya hangi belgeleri ne zamana kadar tamamlaması gerektiği yazılı olur. Belgeler tamamlandığı takdirde ödemenin ne zaman yapılacağı, yine bu belge içerisinde yer alır. Bu şekilde her iki taraf da güven içerisinde ticaretini yapmış olur.
Akreditif ödeme sisteminin kullanılabilmesi için dört tarafın olması gerekmektedir. İthalat yapan şirket ile birlikte o şirketin bankası ilk sıradadır. Diğer taraflar ise ihracat yapan şirket ile birlikte aradaki iletişimi sağlayacak yurt dışı bankasıdır.
Günümüzde dış ticaret yapan kurumlara fayda sağlayan çok sayıda akreditif türleri mevcuttur. Bu türler aşağıdaki maddelerde yer almaktadır.
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