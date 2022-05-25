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Arbitraj nedir? Arbitraj oranı hesaplama nasıl yapılır?

23.05.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı dönemlerde finans piyasasındaki fiyatlarda dalgalanmalar yaşanabilir. Bu durum en çok yatırımcıları etkiler. Fiyatlardaki değişiklikleri yakından takip eden yatırımcılar, bu dalgalanlanmalardan kar elde edebilmek amacıyla arbitraj işleminden faydalanır. Arbitraj nedir, arbitraj oranı hesaplama nasıl yapılır?

Arbitraj nedir? Arbitraj oranı hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Arbitraj Nedir?
  • Arbitraj Nasıl Yapılır?

Finans gündeminde her zaman güncelliğini koruyan konulardan biri arbitraj işlemi ile alım satım yapmaktır. Finans piyasalarındaki fiyat farklılıkları ve dengesizlikleri lehine çevirmek isteyen yatırımcılar, bu işlemi oldukça sık kullanır. Arbitraj uygulaması esnasında alım satım işlemlerinin senkronik bir şekilde yapılması oldukça önem taşır.

Arbitraj Nedir?

Fiyatlardaki oynaklıklardan kazanç elde etmek için kullanılan arbitraj, herhangi bir finansal ürünün eş zamanlı alım satım işlemidir. Bu işlem özelikle farklı piyasalarda tercih edilir. Arbitraj fırsatı bir finansal piyasada herhangi bir finansal ürün satın alındığında ve eş zamanlı olarak başka bir piyasada daha yüksek bir fiyat üzerinden satıldığında ortaya çıkar. Arbitraj etkisi, uzun vadede finansal piyasalarda yatırımcılar için önemli bir konudur.

Daha detaylı tanımlamak gerekirse, birbirinden farklı finans piyasalarında işlem görmüş olan aynı finansal varlıkların fiyatlarında farklılık gözlemlendiğinde bu işlem yapılır. Fiyatları birbirinden farklı olan varlıklar, aynı anda başka bir pazardan daha düşük fiyata satın alınır. Sonrasında da yine başka bir pazarda daha yüksek fiyattan işlem görür. Arbitraj işlemi ile alım satım yapılan finansal varlıklara hisse senedi başta olmak üzere tahvil, değerli maden ve para girmektedir. Bu işlemi yapan kişiler, arbitrajcı olarak tanımlanır.

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Arbitraj Nasıl Yapılır?

Bu işlemin yapılabilmesi için uygun zeminin ortaya çıkması gerekir. Herhangi bir finans pazarındaki varlıkların fiyatları ile başka bir finans pazarındaki aynı varlıkların fiyatları arasında fark olması halinde bu işlemden faydalanılır.

Bu işlem yapılırken iki fiyat arasındaki farklılığın hesaplanması gerekir. Yatırımcılar için her ne kadar risk taşımayan bir işlem gibi görünse de uygulaması basit değildir. Manuel işlemler yerine algoritmik yazılımlar aracılığı ile bu işlemler yapılabilir. Arbitraj hesaplama yapılırken aşağıdaki formülden yararlanılır.

  • (Spot fiyat - Vadeli fiyat) / Vadeli fiyat = Dolaylı kotasyon para birimi faizi – Dolaysız kotasyon para faizi

Özellikle hisse senedi veya döviz gibi finansal varlıkların vadeli olarak işlem gördüğü piyasalarda arbitraj yapma imkânı daha çok bulunur.

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