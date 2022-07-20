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Asit test oranı nedir? Asit test oranı hesaplama nasıl yapılır?

15.07.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asit test oranı stokların hızlı ve kısa bir süre içinde nakde dönüşmesi sebebiyle ihtiyaç duyulan bir işlemdir. Asit test oranı bir firmanın dönen varlıklarından stokların çıkarılmasıyla kısa vadeli olarak yabancı kaynaklara bölünmesine denir. Bu işlem yapıldığı zaman firmanın dönen varlıkları ile beraber stoklar birbirinden ayrılır ve ayrıldığı için de dönen varlık üzerinden yapılan işlemler sayesinde bir kazanç elde edilmiş olur. Asit test oranı nedir, nasıl hesaplanır?

Asit test oranı nedir? Asit test oranı hesaplama nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Asit Test Oranı Nedir?
  • Asit Test Oranı Kaç Olmalı?
  • Asit Test Oranı Nasıl Yorumlanır?

Asit test oranı farklı birçok firma üzerinden gerçekleşir. Asit test oranı stoklarla ilgili bir yapıdır fakat kar sağlamak isteyen şirketler için önemli bir alan taşır. Yıl içinde birden fazla firma ortak bir şekilde bu işlemi uygular. Asit test oranı formülü doğru bir şekilde kullanıldığı zaman şirketin acil kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamaya yetecek kadar varlığın olup olmadığı da belirlenmiş olur.

Asit Test Oranı Nedir?

Asit test oranı likidite oranı olarak da bilinen, bir şirketin kısa bir sürede nakde dönebilecek varlıklarının yükümlülüklerini karşılama oranını gösteren orandır. Asit test oranı hesaplama yapılırken hazır değerler, menkul kıymetler ve kısa vadeli ticari alacaklar toplamı dikkate alınır. Stokta bulunan mallar, hesabın nakde dönüşmesi belli bir süre alacağından hesaplamaya dahil edilmezler.

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Asit Test Oranı Kaç Olmalı?

Asit test oranı, stok miktarı ile birlikte dönen varlıkların miktarı üzerinden yapılan işlem ile beraber hesaplanan bir orandır. Yine kısa vadeli kaynakların yabancı kaynaklara bölünmesi üzerinden de işlem gerçekleşebilir. Bu işlemler sonucunda da kısa bir sürede nakde dönüşmeyecek olan stoklar ayrılır. Böylece şirketin en yakın süre içinde kazanç elde etmesi ve sıcak para girişi sağlanmış olan işlem gerçekleşir.

Hemen her sektör için kazançlı bir işlem olan asit test oranı, farklı sektörler açısından önemli bir yer taşır.

Asit Test Oranı Nasıl Yorumlanır?

Likidite yani asit test oranları firmaların parasal durumunu gösterir ve vadesi gelen borçların ödenme olanaklarını saptamaya yardımcı olur. Bu oranlar da firmanın kısa vadeli olan borçlarını ödeyebilme yeteneğini ölçer ve çalışma sermayesi yeterli olup olmadığını belirler.
Asit test oranı sonucunda firmanın ya da şirketin kısa vadeli yükümlülükleri karşılamaya gücü olup olmadığı belirlenir. Asit oranının 1'in üzerinde olması gerektiği söylense de 1'den küçük olması firmanın problem yaşayacağı anlamına gelmez. Bazı sektörlerde 1'den küçük olması herhangi bir problem oluşturmaz.

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