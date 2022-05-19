Ayı piyasası nedir? Ayı piyasası ne kadar sürer?

Ayı piyasası, ğiyasaların ekonomik olarak zora düştüğü belirli dönemler için kullanılan bir terimdir. Diğer bir ifadeyle satış hacminin alış hacminden daha yüksek olması olarak tanımlanabilir.

Ayı piyasası söz konusu olduğunda, fiyatların uzun süreli düşüş eğiliminde olacağı öngörülür. Bu dönemde satış baskısı yüksektir.

Ayı piyasası nedir?

Ayı piyasası, İngilizce ’’Bearish market” terimin Türkçe karşılığıdır. Kimi kaynaklarda bu terim, ‘Ayı Trendi’ olarak da karşımıza çıkar. Piyasaların iniş ve çıkış yönleri, Ayı ve Boğa figürlerinden yararlanılarak isimlendirilmiştir. Ayılar saldırı anında pençelerini yukarıdan aşağıya doğru savururlar; boğalar ise saldırı esnasında sivri boynuzlarını aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirirler. Piyasadaki dalgalanmaların yönünü ifade etmek için de bu boğa ve ayıların bu hareketlerinden yola çıkılmıştır.

Ayı piyasasını doğuran sebepler şu şekilde sıralanabilir;

Durgun ekonomi

Uzun süreli yetersiz satışlar

İstihdam azlığı

Harcanabilir düşük gelir

Ayı piyasasının hakim olduğu dönemlerde yatırımcılara, özveriyle çalışıp gelişmeleri takip etmeleri önerilir. En ufak bir ihmal yatırımcıların yanlış karar vermesine sebep olabilir.

Ayı piyasası ne zaman başlar?

Ayı piyasası, ekonominin durgun olduğu zamanlarda yatırımcıların iyimserlik ve kötümserlik derecelerine bağlı olarak ortaya çıkar. Fiyat düşüşleri piyasa değerini daha az olumsuz etkilerken piyasadaki ilerleyişi tümüyle değiştirmez.

Ayı piyasası ne kadar sürer?

Ekonomik durumların piyasaya etkileri, finansal beklentilerin değişime uğramaması, trend sürelerinin belirsizliği, ayı piyasasının ne kadar süreceğini tahmin edilemez hale getirir.

Ayı sezonunun süresini dünyadaki ekonomik ve siyasi süreçler de etkiler.

1926 yılından itibaren 8 tane ayı piyasası görülmüştür.

Ayı piyasası nasıl anlaşılır?

Ayı sezonunu anlamak için piyasalardaki büyük çaplı düşüşler baz alınır. Piyasalarda %20 oranında düşüş söz konusu olması, ayı piyasasının göstergesidir. Bu durumda yatırımcıların temkinli olmaları önerilir. Piyasaların durumunu iyi bir şekilde analiz etmeden hareket etmemek gerekir. Bu konuda uzman kişilerden, borsa uzmanlarından bilgi alınmasında fayda vardır.

Piyasalarda ayı sezonu ürün satışlarını nasıl etkiler?

Finansal bir ürünün ayı piyasası içerisine girdiğini söylemek için, o ürünün ana trendinin düşüşe girdiğinin gözlemlenmesi gerekir. Ayı sezonunda piyasadaki ürünlere talep azalır. Talep azalınca da otomatik olarak kimse o ürünleri almak istemez ve fiyatlar düşmeye devam eder.

