Borsada ayı tuzağı nedir? Ayı tuzağı nasıl anlaşılır?

Piyasa yönünü anlatmak için kullanılan terimler arasında yer alan ayı piyasasında yatırımcıları harekete geçirmek için yanıltıcı bir izlenim bırakılmaya çalışılır ve ayı tuzağı devreye sokulur. Bu noktada tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek önemlidir.

Borsada ayı tuzağı nedir?

Düşüş trendinde olan piyasalarda önemli destek noktaları kırıldıktan sonra yatırımcılar tarafından piyasada fiyatların yükseleceği düşüncesi yaratılması ve diğer oyuncuların alım yapmaya sevk edilmesi ayı tuzağı olarak adlandırılır. Ayı tuzağında, boğa yatırımcıları belirli bir alım ve satım stratejisi izler. Bu strateji ile varlıkların fiyatlarını alım için ideal bir seviyeye getirirler. Fiyat değerlerini kendi istedikleri seviyelerde tutarlar ve diğer yatırımcı kitlesini yanıltmayı amaçlarlar.

Yükseliş trendinde (boğa piyasasında) hareket eden bir yatırımcı, bir varlığın fiyatı belli bir seviyeye düştükten sonra satış yapar. Piyasalar düşüş yönündeyken hareket ederek satış yapan bir yatırımcı, söz konusu varlığı yeniden alma ve kar etme amacıyla short işleme yönelir. Piyasadaki düşüş trendi kısa bir süre sonra gerçekleşmezse ya da tersine dönerse, bu durum ayı tuzağı olarak değerlendirilir.

Ayı Tuzağı Nasıl Anlaşılır?

Yatırımcılar piyasa eğilimlerini analiz etmek ve yatırım stratejileri geliştirmek için teknik yapılara güvenirler. Yatırımcıların büyük bir kısmı Fibonacci, göreceli güç endeksi (RSI) ve çeşitli analitik araçlar aracılığıyla ayı tuzaklarını belirlemeye çalışır. Bu araçlar sayesinde yatırımcılar, bir varlık için mevcut fiyat trendinin sürdürülebilir olup olmadığını anlayabilir. Yatırımcılar teknik araçlar aracılığı ile yatırım kararlarını sürekli gözden geçirir.

Ayı Tuzağı Nasıl Yapılır?

Finansal bir varlığın fiyatında düşme eğilimi olduğuna karar veren bir yatırımcı ayı piyasasında işlem yapar. Bu yatırımcılar piyasanın genel yönünün düşüşte olduğunu da düşünebilirler. Ayı piyasasında bir yatırım stratejisi uygularken, bir varlığın fiyatındaki düşüşten kâr elde etmek amaçlanır ve bu stratejiyi uygulamak için genellikle kısa (short) pozisyon tercih edilir.

Kısa pozisyon, bir yatırımcının yeniden satın alma ya da sonra daha düşük bir fiyatla kapatma amacıyla bir varlık satış işlemi olarak gerçekleşir. Bir yatırımcı, kısa vadede varlık fiyatının düşeceğine inanırsa elindeki varlığı açığa satma emri verebilir.

Bir varlığın hisse senedi ya da sözleşmelerini bir aracı kurumdan teminat hesabı yoluyla ödünç alma hareketine kısa pozisyon adı verilir. Yatırımcı ödünç aldığı araçları satar, fiyat düştüğünde de geri alarak düşüşün ardından kâr sağlar.

Eğer bir yatırımcı ayı piyasasındayken fiyattaki düşüşü hatalı tespit ederse ayı tuzağına yakalanma riski artar. Açığa satış yapan yatırımcılar, kayıpları azaltmak için fiyatlar arttıkça pozisyonlarını korumakta zorluk çeker.

Ayı Tuzağı Formasyonu Nedir?

Ayı tuzağı formasyonu, piyasanın düşüş eğilimindeyken ortaya çıkardığı grafik göstergeleridir.

Ayı tuzağı formasyonu, özellikle büyük destek seviyesi çevresinde oluştuğunda gerçekten iyi alım sinyalleri verebilir. Bir sonraki hamlede fiyat, büyük bir destek seviyesine düşüş gösteriyorsa ve bu durum ayı tuzağı şeması formasyonlarından herhangi biri oluştuğunu gösteriyorsa, iyi bir takip süreci başlatılması gerekir. Tüm göstergeler, yatırımcının ihtiyacı olan satın alma sinyalini verebilir.

Ayı Tuzağı Grafiği Nasıldır?

Ayı tuzağı grafiği farklı şekillerde gelişebilir. Ayı tuzağı grafiğinde genel olarak destek noktasında yer alan çizgi, kısa süre için aşağı sarkar ve ardından yukarı yönlü bir ivme yaşandığı görülür. Kısa bir süre içinde destek noktasında ani değişimler ortaya çıkmış olabilir. Bunlar sert bir düşüş halinde değil, hafif aşağı sarkmalar halinde grafiğe yansır.

Bir paritenin grafiği incelendiğinde ise yükselen bir kanal çizgisi görülür. Kanal çizgisinin üzerinde yükseliş başlamadan hemen önce, tutarsız bir şekilde trendin kırıldığı görülmesi durumu ayı tuzağı yaşandığının göstergesi olabilir. Bu kırılma modeli ile yeni bir satış pozisyonunun başlayacağına yönelik bir izlenim gelişir.

Piyasada yatırımı gerçekleşen varlığa ait değerin, grafikteki destek noktası çizgisinin aşağı yönlü kırıldığı ve 4 saatlik sürede bunun devam ettiği görülüyor ise ayı tuzağından söz etmek mümkün değildir. Böyle bir durumda ayı tuzağı grafik verileri gözlenmediği için piyasada doğal olarak gelişen bir değer kaybı yaşandığından bahsedilebilir.



