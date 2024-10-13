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"130 lira daha yüksek" Her şeye rağmen vatandaşın ilgisi dinmiyor... Orta Doğu'daki karışıklıklar altına talebi artırdı!

13.10.2024 12:22
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Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik riskler altına olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Diyarbakır’da Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, “Bölgemize kadar jeopolitik risklerden kaynaklı altına talebin azalmaksızın devam ettiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

"130 lira daha yüksek" Her şeye rağmen vatandaşın ilgisi dinmiyor... Orta Doğu'daki karışıklıklar altına talebi artırdı!

Hem düğün sezonu hem de Orta Doğu’daki İsrail’in başta Filistin olmak üzere Lübnan’a yönelik saldırgan tutumu altın piyasasına etki ediyor.

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HMT Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, bölge olarak tarım toplumu olduğu için mahsule oranlı düğünler yapıldığını ve dönemsel olarak altına talebin arttığı dönemler oluştuğunu söyledi.

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SAVAŞ TALEBİ ARTIRDI

“Bölgemize kadar jeopolitik risklerden kaynaklı altına talebin azalmaksızın devam ettiğini görüyoruz” diyen Kaya, “Dibimizde Lübnan, Filistin, İsrail savaşının bölgemizi de etkilediğini ve insanlarda bir korku, korku temelli de insanların altına yöneldiğini görüyoruz. Uluslararası piyasaya göre Türkiye’deki altın fiyatı 130 lira daha yüksek. Bunun temel nedeni ülkemizin altın ithalatına getirdiği kısıtlama ve olan talepten kaynaktan dolayı yukarıdan gidiyor” dedi.
(İHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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