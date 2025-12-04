FİNANS

'2026'da Türkiye'de bir ilk olacak' Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altın 2025 yılında yatırımcısına yüzde 90; gümüş ise yüzde 142 getiri sağladı. Altını tahtından eden gümüş bu yıl en çok kazandıran yatırım aracı olmayı başardı. 4 Aralık sabahına baktığımızda ise altın ve gümüş fiyatlarında gerileme görülüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar için kritik değerlendirmelerini açıkladı.

Ezgi Sivritepe

Gümüş, altını yendi! Yatırım sepetlerinde bu yıl hem gümüş hem de altın bulundu. Jeopolitik gerilimler, küresel ölçekte yaşanan belirsizlikler, Fed'den gelen faiz indirimi sinyali gibi etkenler değerli metalleri etkiliyor. 2025''in en çok kazandıran yatırım aracı ise yüzde 142 getiri ile gümüş oldu.

2026 da Türkiye de bir ilk olacak Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı! 1

ALTIN ABD'Yİ TAKİP EDİYOR

Dün ABD’de açıklanan özel sektör istihdamı kasımda 32 bin kişilik gerileme göstermesi altın fiyatlarını etkiledi. Piyasalarda bugün ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve yarın kişisel tüketim harcamaları verisi takip edilecek.

2026 da Türkiye de bir ilk olacak Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı! 2

2025'İN ŞAMPİYONU GÜMÜŞ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK'te altın ve gümüş için önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, "2025 yılında gümüşün şampiyon olacağını ilan etmiştik. Artık 2025 yılını uğurluyoruz. Evet, gerçekten gümüş şampiyon oldu. Yani altını tahtadan eden değerli bir metal oldu. Bu yılın şampiyonu altın değil, gümüş. Altın çok konuşuldu ama şampiyon gümüş oldu. Dolayısıyla gümüşün getirisi bu yıl yatırımcısını oldukça memnun etti" dedi.

2026 da Türkiye de bir ilk olacak Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı! 3

YÜZDE 142 KAZANDIRDI

Gümüşün gram fiyatının yılbaşında 32 TL 82 kuruş olduğunu; altının ise 3 bin 50 TL olduğunu hatırlatan Memiş, "Yarış başladı. Gümüşün gram fiyatı şu anda 79 TL 30 kuruş. Altının gram fiyatı bozma fiyatı serbest piyasalarda 5 bin 790 TL. Burada yine birincilik gümüşte getiriye bakıyoruz. Gümüşün gram fiyatı %142 kazandırırken altının gram fiyatı %90 kazandırmış oldu. Zaman zaman %100 oldu am geriledi" cümlelerini kurdu.

2026 da Türkiye de bir ilk olacak Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı! 4

Rasyo geriledikçe gümüşün değerinin arttığını kaydeden Memiş, "Dolayısıyla gümüşün performansı bu yıl gayet iyiydi. İkincisi fiziki talep; güneş panellerinde kullanılıyor. Çok talep gördü ve hem yatırımcılardan hem şirketlerden hem merkez bankalar talep görünce bu talep fiyatı %142'ye kadar çıkardı.

2026 da Türkiye de bir ilk olacak Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı! 5

İLK ADIMI RUSYA ATTI

Dünyada bir ilkin yaşandığını söyleyen Memiş, "Dünyada ülkeler statüsünde Rusya gümüşü rezerv para olarak stoğuna aldı. Dünyada ilk defa bu hamleyi yapan Rusya oldu. Rusya rezerv para olarak gümüşü tanıdı. Bu da çok ciddi bir hamleydi" sözlerini sarf etti.

Yatırımcılar için örnek vererek açıklamada bulunan Memiş, "Benim elimde 10 bin TL para var. Şimdi gram altını alanların parası 18 bin 983 TL oldu bugün. Gümüş alanların parası bugün 24 bin 162 TL oldu. Buradaki fark gümüşü öne çıkarmış oldu. Yarış daha bitmedi" dedi.
2026 da Türkiye de bir ilk olacak Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı! 6

2026 İÇİN HEDEF NE?

04 Aralık 2025
04 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Altın veya gümüş takısı olanlara seslenen Memiş, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Ama yine de evinde böyle çekmecesinde kenara köşeye atılmış süs eşyası takısı olan vardır. Gümüş nasıl olsa işe yaramıyor falan denilebilir. Onları yine bozdurmaya geldiğiniz zaman elinizde bir nakit geçiyor. Böyle takısı olup da kullanmayanlara bozdurmalarını önerebiliriz"

2026 da Türkiye de bir ilk olacak Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı! 7

Memiş, 2026 için gümüş fiyatına ilişkin ise 'ilk defa' diyerek rakam verdi. Memiş, Türkiye'de bir ilk olacağını kaydederek, gram gümüşünün 120 TL olacağını belirtti ve, "Ons tarafında da 75 dolar seviyesini bekliyorum. 2026 yılı içinde bu yükselişlerin devam edeceği yönünde. 2026 yılında 3 haneyi göreceğiz ve 120 TL hedef. Önümüzdeki yıl da 2026'da da yine zirveyi görecek gibi görünüyor" deyip sözlerini noktaladı.

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

