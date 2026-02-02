Akbank'tan %0,99 faizli 12 ay vadeli 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İhtiyaçlarınıza ilaç gibi çözüm! İşte 100.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden ilk kez Akbanklı olanlara özel %0,99 faiz oranı ve maksimum 12 ay vadeli, 100.000 TL’ye varan kredi kampanyası 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli. Hızlı ve kolay bir şekilde Akbank Mobil üzerinden başvurabileceğiniz fırsat, düşük faizli ve kısa vadeli finansal çözümler arayanlar için son derece cazip. Mobilden başvuru yapılabildiği için evrak toplamak, bankaya gidip uzun kuyruklarda beklemek gibi can sıkıcı işlemlere de gerek yok. Olduğunuz yerden kolayca işlemlerinizi halledip nakit ihtiyacınızı hızlıca çözebilirsiniz. Peki bu fırsattan yararlanmak için ne yapmalısınız? Hepsi adım adım aşağıda...

İşte kampanyaya katılım için gereken başvuru adımları

İlk adım buraya tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin.

tıklayarak Akbank Mobil uygulamasını indirin. “Akbanklı Olmak İstiyorum” butonuna tıklayın.

Kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek süreci tamamlayın.

Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

Akbanklı olduktan sonra 15 gün içinde Akbank Mobil üzerinden ihtiyaç kredisi ya da taksitli avans başvurunu yapın.

Başvuru, bankanın kredi politikalarına uygun bulunursa faizsiz nakit kampanyasından yararlanabilirsiniz.

Detaylı kampanya koşulları

0,99 faiz oranı ve 12 ay vade ile 100.000 TL’ye varan kredi kampanyasından, 2 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler.

tarihleri arasında Akbank Mobil’i indirip “Akbanklı olmak istiyorum” adımından ilerleyerek uzaktan Akbanklı olma sürecini ilk kez tamamlayan yeni Akbanklılar faydalanabilirler. Kampanya kapsamındaki tutar ve vade sınırlarında kalan işsizlik sigortalı kredi başvuruları Akbanklı olma sürecinin tamamlanmasının ardından Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.

“Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıkladıktan sonra kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girerek Akbanklı olma sürecinizi tamamlamanızla birlikte ilgili kampanya 15 gün geçerli olacak şekilde tarafınıza tanımlanır.

Akbanklı olma sürecinde kişisel bilgilerinizi ve telefonunuza gelen cep şifreyi doğru şekilde girdikten sonra hata alırsanız şubelerimizi ziyaret ederek süreci tamamlayabilir ve kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Kampanya döneminde mobilden Akbanklı olduğunuz tarihten başlayarak 15 gün içinde ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Mobilden ilk kez Akbanklı olma sürecinizi kurye ile tamamlayacaksanız gerekli belgelerin bankamıza ulaşmasından sonra 28 Şubat’a kadar Akbank Mobil'den krediye başvurabilirsiniz.

Akbank Mobil'den krediye başvurabilirsiniz. İlk defa ve uzaktan Akbanklı olma sürecini tamamlayanlar 1.000 TL - 45.000 TL aralığında %0 faiz oranı ve 12 ay vade ya da 45.001 TL - 100.000 TL aralığında %0,99 faiz oranı ve 12 ay vade olmak üzere tek bir kredi kampanyasından faydalanabilirler.

Bir kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması için başvurunun Akbank'ın kredi politikasına uygun olması gerekmektedir.

Onaylanan kredi Akbank Mobil, Akbank İnternet, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi veya şubeler aracılığı ile kullanılabilir.

Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 100.000 TL ve maksimum vade 12 aydır.

Kampanyadan yalnızca gerçek kişi Akbanklılar faydalanabilirler.

Kullanılabilecek kredi türü bireysel tüketici/ihtiyaç kredisidir.

Her katılımcı kampanyadan sadece 1 kez yararlanabilir.

İhtiyaç kredisi kampanyalarından yararlanmak için işsizlik teminatlı hayat sigortası yapılması zorunludur.

İşsizlik sigortalı ihtiyaç kredisi kampanyamızdan, işsizlik sigortası yapılması uygun olan Akbanklılar faydalanabilir.

İşsizlik teminatlı hayat sigortalı kredileri 60 yaş ve altındaki Akbanklılar kullanabilir.

Daha önce mobilden Akbanklı olup %0 ,%0,99, %1,99 veya %2,09 faiz oranı ile avantajlı kredi kampanyalarından yararlanan Akbanklılar bu kampanyadan faydalanamaz.

Kredi başvurusu değerlendirilirken başvuranın banka ve KKB gibi kaynaklardaki verileri kullanılarak bankamızın kredi politikalarına istinaden haciz veya istihbarat yönünden bir olumsuzluğunun bulunup bulunmadığı, mevcut borçlarını düzenli ödeyip ödemediği, gelirine göre borçluluk durumu, bankamızın kredi risk modeli sonuçları vb. kriterler göz önünde bulundurulur.

Mobilden Akbanklı olmak için Akbank Mobil’i indirerek “Akbanklı olmak istiyorum” butonuna tıklamak ve devamındaki adımları tamamlamak gerekir. Uzaktan Akbanklı olma sürecimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.

Uzaktan Akbanklı olma süreci hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

