27 Eylül 2024 tarihinde gram altın fiyatı yükselişini sürdürüyor...Uzmanı öyle bir açıklama yaptı ki... Altın için tüm hikaye değişebilir... 3 bin TL'yi geçebilir!

Haftanın son gününe gelmişken sarı metal tarihinde hiç görmediği fiyatları görmeye devam ediyor. İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimler, Fed'in faiz kararı derken uzun süredir baskılanan altın hızlı bir yükselişe geçti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın New York Fed tarafından düzenlenen "2024 Hazine Piyasası Konferansı" açılış konuşmasını yapması öncesi yükselişine devam ediyor.

Altının ons fiyatı 2 bin 661 doalr seviyelerinde dalganırken dünkü fiyatının üstüne çıkarak 2 bin 671 dolar seviyesinde hareket ediyor.

GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Gram altın ise 3 bin liraya yaklaşmış bir vaziyette olarak şu an 2 bin 953 lira bandında seyrediyor. Çeyrek altın ise 4 bin 695 liradan ilerliyor.

Habertürk'e konuşan, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın fiyatları için açıklamada bulundu. Eryılmaz, küresel gelişmelere de değinerek, İsrail’in Lübnan’a saldırısının ve Çin başta olmak üzere birçok merkez bankasının altına olan talebinin de altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtti.

ÇEYREK ALTIN 3 BİN TL Yİ GEÇECEK TAHMİNİNİ

Altın fiyatlarındaki yükselişin süreceğini vurgulayan Eryılmaz, ons altında 2 bin 700 dolar​ seviyesinin üstünün görülebileceğini tahmin ettiğini ve gram altında ise yıl sonuna kadar 3 bin 200 TL seviyesini beklediğini açıkladı.

Eryılmaz, "Ben altındaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ons altında 2 bin 700 doları bekliyorum ve buranın üstünü göreceğiz. Gram altında ise 3 bin 200 TL'yi bekliyorum. Yıl sonu için altın fiyatlarını revize ettim" dedi.