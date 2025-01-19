3 bin 200, 3 bin 500 derken... Gram altında 4 bin 500 TL'ye tarih verdi! 'Asıl kırılma o zaman' Gözler 20 Ocak sonrasına çevrildi

Altın fiyatlarında son durum ne? Altın yükselecek mi düşecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Amerika'da Donald Trump, 20 Ocak Pazartesi günü göreve başlayacak. Peki, Trump başa geldikten sonra piyasalarda nasıl bir değişim olacak? Bir hareketlilik olacak mı? Altın piyasasında bir değişiklik olacak mı? İşte altın piyasasında son gelişmelerle ilgili detaylar...

A Haber'de yer alan habere göre; aslında 6 Ocak tarihinde Amerika hükümeti Donald Trump'ın zaferini onayladı ve Donald Trump da 20 Ocak tarihinde yemin ederek görevinin başına geçecek. Bu durum da piyasayı ne şekilde etkileyecek?

Finans Analisti İslam Memiş "Geride bıraktığımız hafta altın piyasaları için önemli bir haftaydı ve ciddi yükselişler gördük, 2724 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın, 3113 lira seviyesine kadar yükselen bir gram altın gördük. Şu anda gram altın 3097 lira seviyesinde, ons altın 2700 dolar seviyesinde. Kar satışı ve düzeltme ile haftayı tamamladık" dedi.

"KISA VADELİ BİR GERİ ÇEKİLME OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Memiş "Önümüzdeki hafta özellikle jeopolitik gerilimin azalması ile birlikte bu satış baskısının devam etmesini bekliyorum. Özellikle ons altın tarafında 2650, devamında 2600 dolar seviyesine kadar bir gerileme mümkün ve gram altın da ons altından etkilenerek muhtemelen 3080 lira, devamında 3075 lira seviyesine kadar kısa vadeli bir geri çekilme olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"YILLIK BAZDA YÜKSELİŞ YÖNLÜ BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Devamında Memiş "Tabii Trump göreve geldikten sonra vereceği mesajlar dış politikaya dair, ekonomiye dair veya siyasete dair vereceği mesajlar piyasalar için oldukça önemli olacaktır. Ama yine küresel piyasalarda birçok belirsizlikler var. Mesela Merkez Bankalarının faiz politikası, jeopolitik gerilimler orta ve uzun vadede nasıl şekillenecek... Burada yine belirsizlikler olmaya devam ediyor. O yüzden orta ve uzun vadede yine yükseliş öngörümüz devam ediyor altın tarafında. Hem ons altın hem gram altın tarafında yıllık bazda yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

20 OCAK SONRASI PİYASALARDAKİ BEKLENTİ NE?

CNN Türk'te yer alan haberde ise İslam Memiş "Temmuz ayına kadar yeni rekorlar beklemeye devam edeceğiz. Yani 3 bin 200, 3 bin 300, 3 bin 500 Temmuz ayına kadar gram altın tarafında. Ama asıl kırılmayı Temmuz ayı itibarıyla yılın ikinci yarısında bekliyoruz. Yılın 2. yarısında 4 bin - 4 bin 500 lira aralığına yine odaklanmaya devam edeceğiz" dedi.