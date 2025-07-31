31 Temmuz 2025 altın fiyatları son durum! Cumhuriyet altını, gram altın, çeyrek altın, Kapalı Çarşı altın fiyatları...

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 4 bin 275 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 4 bin 309 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 218 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 120 liradan satılıyor. Altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,8 artışla 3 bin 302 dolardan işlem görüyor. Ata altını 28.957 TL, Cumhuriyet altını 29.111 TL'den işlem görüyor.

Kapalı Çarşı'da ise son durum şu şekilde:



Gram Altın: 4.332 TL

Çeyrek Altın: 7.083 TL

Cumhuriyet Altını: 29.111 TL

Ata Altını: 29.285 TL



YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit bıraktığı toplantı sonrasında, Başkan Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indiriminin olup olmayacağını söylemek için çok erken olduğunu ifade etmesinin ardından dün düşen altın fiyatları, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin devam eden endişelerle bugün yükseldi.



POWELL'DAN AÇIKLAMA

Fed, dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etti. Fed Başkanı Powell ise politika faizinin sabit tutulmasının ardından yaptığı açıklamada, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını ifade etti.



TİCART SAVAŞLARINDA SON DURUM

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'ın Çin ile Rusya'dan en çok enerji ithalatı gerçekleştiren ülke olduğunu belirterek, Hindistan'ın 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 tarife ödeyeceğini duyurdu.



Ayrıca Trump'ın imzaladığı kararnameyle Brezilya'ya uygulanan tarife oranı yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltilirken, Güney Kore ile ticaret anlaşmasına vardıklarını belirten Trump, bu ülkeye yüzde 15 tarife uygulanacağını açıkladı.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, dış ticaret dengesi, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA



Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır