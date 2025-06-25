'4650, 4700, 4750 TL...' Altın için tarih verdi! 'O ay tekrar bekliyorum'

Altın yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatları ne kadar olacak? Gram altın fiyat tahmini ne? Yıla hızlı başlayıp peş peşe rekorlar kıran altın, sonrasında zaman zaman düşüş zaman zaman yükseliş hareketi göstererek dalgalı bir seyir izlemişti. Özellikle jeopolitik gerilimler, riskler ve belirsizliklerle yükselişe geçen altın, İsrail - İran arasında yaşanan gerilimde yükseliş hareketi göstermemiş, ateşkes haberlerinin ardından düşüş yönlü bir hareket ortaya çıkarmıştı. Peki, bundan sonra altının seyri ne olacak? Gram altın için beklentiler ne yönde? Uzman isim altın yorum ve tahminlerini aktardı.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın saat 14.55 itibarıyla 4247 TL seviyelerinde seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın saat 15.10 itibarıyla 3325 dolar seviyelerinde seyrediyor.

TGRT Haber yayınında altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de şu bilgileri vermiştim; arkadaşlar yani savaş riskinin olduğu her yerde petrol fiyatları, altın fiyatları yükselir, güvenli liman olur ve dolayısıyla korku panikle hücum etmeyin, bekleyin, soğukkanlı olun sakin olun. Bakın gram altın gramında 2 hafta içinde 186 lira geriledi, ons altın 155 dolar geriledi. Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda serbest piyasalarda 4.283 lira Kapalı Çarşı'da gram altın, 4447 - 4450 lira seviyesine kadar yükselmişti.

"SOĞUKKANLI OLAN, PANİK YAPMAYAN KAZANIYOR"

Soğukkanlı olan, panik yapmayan kazanıyor. Ons altında da aynı şekilde kazanıyor. O pusla hava dağıldıkça fiyatlardaki gerilme kaçınılmaz oluyor. Çünkü bakın objektif değerlendirmek lazım; altının sürekli yıl içinde böyle sürekli yükseldiğini düşünsene yani... Amerika böyle bir şey istemez. Yani Amerika bir noktada kontrollü bir şekilde sistemi ele aldı. Hem doları zayıflatıyor hem de yılın 4,5 ayında o altının yıllık getirisini bir an önce verdi, şimdi kontrollü bir şekilde baskılamaya devam ediyor, bu baskı devam edecek. Ve dolayısıyla Fed'in faiz indirimleriyle birlikte tekrar kımıldamaya başlar.

"BUGÜNDEN İTİBAREN PİYASALAR EYLÜL AYINA KADAR TATİL MODUNDA"

Ama artık bugünden itibaren piyasalar bana göre Eylül ayına kadar biraz daha tatil modunda, biraz daha dar bant aralığında dalgalanan bir piyasa var.

O yüzden bu gibi savaş jeopolitik gerilimlerde biraz daha sakin olmak lazım. Altın her geçen yıl pahalı hem dünyada hem Türkiye'de ve pahalı oldukça alım gücü de dolayısıyla azalıyor, miktarlar azalıyor"

"ONS ALTIN 3500 DOLAR SEVİYESİNİ YUKARI YÖNLÜ ZORLARSA..."

"Önümüzdeki 6 ayı altın açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklediğiniz bir gram fiyatı var mı?" sorusuna karşılık Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Beni yakından takip edenler de çok iyi biliyor; 1 Ocak tarihinde ne konuşmuşsam aynı yerde durmaya devam ediyorum. Herhangi bir revize veya güncelleme yapmadım. 1 Ocak tarihinde gram altın tarafında 4.500 lira beklentim vardı, bu beklentimi halen korumaya devam ediyorum. Ons altın tarafında 3.500 dolar beklentim vardı. Zaten Nisan ayının ortalarında 3.500 dolar görüldü. Savaşa rağmen 3.450 dolar geçen hafta görüldü, oradan tekrar geri geldi. Burada 4.500 lira seviyeleri tekrar korunacak bu yılın ikinci yarısında. Ha öngörülemeyen gelişmelere bakalım, sürpriz gelişmelere bakalım. Tekrar Eylül ayı itibarıyla jeopolitik gerilim tarafında bir hareketlenme bekliyorum. Ondan sonra tekrar ons altın 3500 dolar seviyesini yukarı yönlü zorlarsa gram altın tarafında kademeli olarak, bakın agresif değil, kademeli olarak işte 4650, 4700, 4750... Ama yılın ilk yarısındaki coşkuyu falan öyle çok gaza gelmeyin, beklemeyin.

"DAHA ÇOK GÜMÜŞÜN KONUŞULACAĞI BİR DÖNEM OLACAK"

O yıllık getiriyi size verdiler, tamam, o kapı bitti ama yılın ilk yarısında ne baskılandı; gümüş. Demek ki ikinci yarıda gümüşün yıldızı altına kıyasla daha fazla ve yılın ikinci yarısında yıl sonunda yine daha çok gümüşün konuşulacağı bir dönem ikinci yarı olacak.

"NEYE YOL VERMİŞLERSE ONU AŞAĞI ÇEKECEKLER"

İkincisi Euro yılın ilk yarısında çok bir getiri sağlamıştı şu anda 1.16 seviyesinde. Büyük bir ihtimalle 1.18 - 1.20'li seviyeler var, oradan tekrar bir geriye dönüş var. Kripto paralar çok baskılanmıştı eylül ayı itibarıyla orada da bir hareketlenme. Borsa çok baskılandı yılın ilk yarısında, diğerinden çok çok az aşağıda şu anda, borsa tarafında tekrar 10.000 puan seviyesinin üzerinde yükselme gibi bir trend beklemeli ve dolayısıyla yılın ilk yarısında neye yol vermişlerse yılın ikinci yarısında onu aşağı çekecekler diye tahmin ediyorum"