ABD'de hükümetin açılma sinyalleri! Altın fiyatları iki haftanın zirvesinde

Altın fiyatları son durum... Sert ve hızlı yükseliş sonrası düşüşe geçen altında haftanın yeni gününde yeniden bir hareketlilik yaşandı. Son gelen haberler de bunda etkili oldu. ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün hükümetin kapalı kalmasının ardından hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya vardı. Söz konusu bu gelişme fiyatlamalara olumlu yansıyor. Ons altın 4056 dolar seviyesini gördü, gram altın da 5509 TL seviyesine kadar çıktı.

Altın fiyatları son durum... Küresel piyasalar için yeni haftada hareketli bir başlangıç izleniyor. ABD'de tarihin en uzun hükümet kapanışını bitirecek bir anlaşmaya yaklaşılması, yeni haftada fiyatlamalara pozitif yansıyor. Peki, altında son durum ne? İşte detaylar...

ABD'DE HÜKÜMETİN AÇILMASI

ABD Senatosunda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda anlaştı. ABD Senatosundaki bazı ılımlı Demokratlar, geçici bütçe konusunda "evet" oyu vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerel saatle pazar akşamı toplanan ABD Senatosunda yapılacak oylamada, hükümetin ocak ayı sonuna kadar fonlanmasını sağlayacak geçici bütçenin kabul edilmesi bekleniyor. Söz konusu oylamanın Senato'da kabul edilmesi halinde geçici bütçe yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülecek ve buradan da geçerse Beyaz Saray'a gönderilecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu tasarıyı imzalamasıyla birlikte hükümetin yeniden açılması bekleniyor.

Demokrat senatörlerden Jeanne Shaheen, Maggie Hassan ve Angus King, Senato'nun 3 yıllık harcama tasarısını kabul etmesi ve hükümetin geri kalan fonlarını ocak sonuna kadar uzatması halinde yeniden açılmasına "evet" oyu vereceklerini belirtti. Demokrat senatörler, sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atarak, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açtı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi John Thune, yaptığı açıklamada, pazar gecesi ılımlı Demokratlarla vardıkları uzlaşmayı onayladı ve onay sürecini başlatmak için acil oylama çağrısı yaptı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, konuyla ilgili olarak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok yaklaştığımızı düşünüyorum, hükümetin kapanmasını sona erdirmeye çok yakınız." değerlendirmesini yaptı.

ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı haftalık bazda yüzde 0,03 azalışla 4 bin 1,38 dolardan kapanmıştı. Ons altın yeni haftada 4056 dolar seviyesini test etti. Ons altın saat 07.44 itibarıyla 4052 dolar seviyesinde seyrediyor.

Diğer yandan gram altın fiyatlarında da en yüksek 5509 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 07.31 itibarıyla 5506 TL seviyesinde seyrediyor.

Diğer yandan Asya borsaları hükümetin yeniden açılacağına dair umutlarla yükseldi.

Ons gümüş ise saat 07.51 itibarıyla 49,26 dolar seviyesinde seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

10 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.56 itibarıyla 4052 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.40 itibarıyla 5504 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.41 itibarıyla 9000 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.40 itibarıyla 18.000 TL seviyesinde.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

