ABD'li dev banka Citi'den altın tahmini

Donald Trump'ın ABD'nin yeni başkanı olması ile başlayan ticaret savaşları, jeopolitik gerilimler, küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler altını tetikliyor. Yaşanan gerlişmeler piyasaları sarsarken ABD'li dev banka Citi altın için tahminlerini paylaştı.

Citi, merkez bankaların altın almaya devam edeceklerini belirtirken yatırımcıların külçe altından alınan güven nedeniyle altına yöneleceklerini kaydetti.

TRUMP 2.0 DÖNEMİNDE DEVAM EDECEK

ABD’li bankacılık devi Citi, “Ticaret savaşları ve jeopolitik gerilimlerin rezerv çeşitlendirme veya dolarsızlaştırma trendini güçlendirmesi ve gelişmekte olan piyasaların resmi sektör altın talebini desteklemesiyle altın boğa piyasası Trump 2.0 altında devam edecek gibi görünüyor” sözlerini kullandı.

Citi, kıymetli metalin halihazırda aştığı ons başına 2.800 dolardan altın için üç aylık fiyat hedefini yükseltti. Banka, yıl için ortalama fiyat hedefini ons başına 100 dolar artırarak 2.900 dolara yükseltti, ancak 6-12 aylık 3.000 dolarlık fiyat hedefini değiştirmedi.