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Altın 7500 TL'lere gelir mi? 'En zor şey para kazanmak değil'

Altın fiyatlarında son durum... Gram altın 6.737 TL seviyelerinde seyrediyor. Sert yükselişlerin ardından sert düşüş yaşayan altında yeniden yükselişler yaşandı. Peki, bundan sonra altın daha da yükselecek mi? Ekonomist Dr. Sefer Humar'dan dikkat çeken yorum ve uyarılar geldi.

Altın 7500 TL'lere gelir mi? 'En zor şey para kazanmak değil'
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın yaşadığı sert düşüşlerin ardından yeniden yükseliş hareketi gösterirken altın yatırımcısı ise bundan sonra altını nasıl bir seyrin beklediğine kilitlendi. "Altın düşecek mi?" ve "Altın fiyatları daha da yükselir mi?" sorularına yanıt aranırken uzman isimden kritik değerlendirmeler ve uyarılar geldi.

Altın 7500 TL lere gelir mi? En zor şey para kazanmak değil 1

"BİR SEVİYENİN GÖRÜLMESİ BUNDAN SONRA DA AYNI HIZLA YUKARIYA DOĞRU GİDECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Ekonomist Dr. Sefer Humar, altınla ilgili değerlendirmelerinde şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşın da yatırımcın da en çok merak ettiği konulardan belki de ilk sıradaki altın. Geçtiğimiz günlerde 6800'lere vesaire geleceğine dair bir öngörülerimiz vardı. Buralara geldi ama söylediğimiz bölgeye gelse de burada altını çizmek istediğim şey; bir seviyenin görülmesi bundan sonra da aynı hızla yukarıya doğru gideceği anlamına gelmiyor. Ben bu konuda bundan dolayı temkinliyim. Hatta açık söyleyeyim; bu seviyelerden sonra altında çok büyük, majör, yeni ve güçlü bir kesintisiz bir yükseliş trendinin hemen başlayacağı kanaatinde de değilim. Çünkü neden? Birçok veriler var. Amerika'daki enflasyon verileri vesaire geldi. Altın son dönemde önemli bir hareket yaptı. Yani piyasa bazen şöyle bir psikoloji oluşuyor; altın yükseliyor, demek ki daha da yükselecek. İşte burada yatırımcı psikolojisi devreye giriyor. Bir market gibi düşünün. Yani bir ürüne herkes aynı anda koşarsa fiyat bir süre sonra da yukarı gitse de aynı anda alışveriş yaptıysa bundan sonra yeni bir alıcıyı nereden bulacağınız da önemli hale gelir. Yani aslında piyasa da bu şekilde.

Altın 7500 TL lere gelir mi? En zor şey para kazanmak değil 2

ALTIN 7 BİN LİRALARA, 7 BİN 500 LİRALARA GELİR Mİ?

Yani 7500'leri gördük vesaire ve burada da aslında bir sene içerisinde bile çok kısa sürede geldi, 6 ayda geldi ama fiyat yükselirken burada yatırımcı açısından söyleyeyim cesaret kolay ama fiyatın nereye kadar yükseleceğini bilmek de zor. Burada doların seyrine bakmamız gerekiyor. Amerika faizlerine bakmamız gerekiyor. Fed'in diğer beklentilerini izlemek gerekiyor. Jeopolitik riskler, işte merkez bankaların talebi ve en önemlisi aslında yatırımcıların pozisyonlanmaları. Yani burada 7.000'lere, 7.500'lere gelir mi? Ben açıkçası şu an biraz daha hafif frene basarak gelebileceğini düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi kanaatim. Çünkü piyasada bazen en zor şey para kazanmak değil. Yani hızlandığınız yerde nerede yatırımcı olarak yavaşlayacağını bilmek de önemli. 'Altında yükseliş ihtimali yoktur, reddediyorum' anlamında bir düşünce değil ama mevcut seviyelerden yeni bir yükseliş için belki biraz da nefes almaya başlayacağını düşünüyorum.

Altın 7500 TL lere gelir mi? En zor şey para kazanmak değil 3

"BAZEN YÜKSELDİKÇE YANLIŞ ZAMANDA ALIM YAPMA RİSKİ OLUR"

Çünkü bir varlık yükseliyor diye risk azalmaz. Bazen yükseldikçe de yanlış zamanda alım yapma riski olur. O nedenle yatırımcı açısından şunu ekleyebilirim; sadece gram bazında hani kimisi ons bazında bakar, kimisi sadece gram bazında bakar, dolar TL bu işin çok içinde. Yani dolayısıyla ons altın da yatay kalsa bile kur yukarı giderse gram altın biraz daha farklı hareket alabiliyor diyebilirim"

Altın 7500 TL lere gelir mi? En zor şey para kazanmak değil 4

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.736,33
6.737,19
% 0.68
23:59
Ons Altın / TL
209.364,64
209.708,75
% 0.68
23:59
Ons Altın / USD
4.376,15
4.376,71
% 0.58
23:59
Çeyrek Altın
10.778,13
11.015,31
% 0.68
23:59
Yarım Altın
21.488,89
22.030,62
% 0.68
23:59
Ziynet Altın
43.112,51
43.926,49
% 0.68
23:59
Cumhuriyet Altını
44.405,00
45.077,00
% -0.46
13:06
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gram altın Altın altın fiyatları
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