Dondurmaya sıcak su döktüler: Fiyat ucuzsa dikkat

Yaz sıcağında serinlemek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri dondurma olurken vitrindeki her ürünün aynı içeriğe sahip olmadığına yönelik uyarı yapıldı. Olması gerektiği gibi sütten üretilenler bulunurken ancak bazı dondurmaların bitkisel yağ ve çeşitli katkı maddeleri içerdiği öğrenildi. Peki, gerçek olanı tüketici nasıl ayırt edebilir? İşte detaylar...

"EĞER HEMEN ERİMİYORSA..."

Sosyal medyada hızla yayılan dondurmaya sıcak su dökme testi büyük yankı uyandırdı. ATV Haber'in haberinde konuşan Gıda Mühendisi / Yazar Süleyman Uzun "Eğer hemen erimiyorsa ya da sıcak suya tutarak elinizde bir lif kalıyorsa zaten bu çeşitli katkı maddeleriyle stabilizasyonu sağlanmış bir üründür. Süt yağı ile yapılmış bir dondurma zaten sıcak bir ortama geldiği zaman hemen kendini belli edecek" dedi.

Bazı ürünlerin sütlü diye satıldığı, bazılarının ise bitkisel yağla yapıldığı kaydedildi. Maliyetten kaçınmak için bitkisel yağ konduğuna vurgu yapıldı. Buna göre; dondurma seçerken ilk bakılacak yerin fiyat etiketi olmadığı işaret edildi. Gıda Mühendisi / Yazar Süleyman Uzun "İçerisinde kanola yağı, palm yağı, çeşitli bitkisel yağlarla da dondurma adı verilen ürünler yapılabilir" dedi.

"FİYAT UCUZSA MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN DE BİTKİSEL YAĞ KULLANMIŞ OLABİLİR"

Külaha doldurulan açık dondurmalarda etiketi kontrol etme şansı olmadığı, böyle durumlarda bir top dondurmanın fiyatının yol gösterdiği belirtildi. Gıda Mühendisi / Yazar Süleyman Uzun "Fiyat ucuzsa zaten halihazırda o maliyetleri düşürmek için de bitkisel yağ kullanmış olabilir" şeklinde konuştu.

Dondurmacı Şeref Vatansever ise "Böyle 10 lira, 20 lira bu rakamlarda bir dondurmada şüphe duysunlar. Çünkü sütün kilosu, şekerin kilosu, sahlebin kilosu belli. 50 ile 100 bandında dondurmayı tercih edebilirler" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN DONDURMA TESTİ

Öte yandan sosyal medyada viral olan dondurma testi de işaret edildi. Haberde, marketten alınan bir dondurma kaynar suyun altına tutuldu ve sıcak suyla temas etmesine rağmen neredeyse şeklini hiç kaybetmedi. Dondurmacı Vatansever ise bir başka dondurmayla yaptığı testte "Dondurmamız eriyor. Bunu kaynar suya tutarsanız işte olay bu olur" dedi.